Quem é Debinha, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Aos 31 anos, Debinha jogará a Copa do Mundo pela segunda vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Debinha é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A atacante é natural de Brazópolis, em Minas Gerais, e começou a carreira no Saad São Caetano-SP. Atualmente, defende o Kansas City, dos Estados Unidos, e jogará o mundial pela segunda vez.

Trajetória de Debinha

A carreira de Debinha começou em 2008, no Saad São Caetano-SP. Teve passagens pela Portuguesa-SP, pelo Foz Cataratas-PR e pelo Centro Olímpico-SP antes de ir para o futebol internacional. Em 2013, a atacante assinou contrato com o Avaldsnes, da Noruega, e permaneceu até 2015. Naquele meio tempo, foi emprestada ao São José-SP em 2015.

Em 2016, conheceu o futebol chinês ao ser contratada pelo Dalian Quanjian. Ficou por um ano até se mudar para os Estados Unidos.

Nos EUA, jogou pelo North Carolina Courage de 2017 a 2022. Nesse período, venceu o Campeonato Nacional, a NWSL (2018 e 2019), e a Liga Nacional (2020).

Em 2023, se mudou para o Kansas City, também dos EUA.

Trajetória de Debinha na Seleção

Aos 31 anos, Debinha jogará a Copa do Mundo pela segunda vez. Ela vestirá a camisa 9.

A atacante representa a Seleção desde as categorias de base. Estreou no elenco profissional em 2011 e, desde então, é figura carimbada.

É a segunda jogadora mais vezes convocadas pela técnica Pia Sundhage, atrás apenas de Tamires. Atualmente, Debinha é a artilheira da Seleção na “era Pia” (29 gols em 49 jogos) e terceira maior artilheira da história do time nacional, com 58 gols.

A camisa 9 esteve no Pan-Americano de 2011, nas Olimpíadas de 2016 e 2020, na Copa de 2019 e venceu as Copas Américas de 2018 e 2022.

Ficha pessoal

Nome: Débora Cristiane de Oliveira;

Naturalidade: Brazópolis (Minas Gerais);

Data de nascimento: 20/10/1991;

Altura: 1,58m;

Posição: Atacante;

Clube atual: Kansas City (Estados Unidos);

Clubes que já passou por: Saad São Caetano-SP, Portuguesa-SP, Foz Cataratas-PR, Centro Olímpico-SP, Avaldsnes (Noruega), São José-SP, Dalian Quanjian (China), North Carolina Courage (EUA) e Kansas City (EUA);

Número da camiseta na Copa: #9.

