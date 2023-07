Com premiê sueco, Lula discute acordo dos caças Gripen

VC Victor Correia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve nesta terça-feira (18/7) com o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, em Bruxelas, capital da Bélgica. Os chefes de Estado trataram da relação bilateral entre os países, mas também sobre o contrato para produção dos caças Gripen, utilizados pela Força Aérea Brasileira (FAB).



O acordo envolve a empresa brasileira Embraer e a sueca Saab, e prevê a entrega de 36 aeronaves até 2027. O primeiro caça chegou ao Brasil em dezembro e, até o momento, quatro já foram entregues. Em maio, Lula participou ainda na inauguração de uma fábrica da Saab e Gavião Peixoto, São Paulo, que vai produzir peças do avião em solo brasileiro.

Segundo o Planalto, a produção incentiva a indústria de defesa nacional, que está envolvida no desenvolvimento de estruturas, sistemas aviônicos, ensaios em voo e treinamento para apoiar e modernizar a frota nas próximas décadas. O encontro ocorreu às margens da cúpula entre União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), da qual Lula participa.



O presidente brasileiro também esteve com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e com o chanceler da Áustria, Karl Nehammer, nesta terça.

