Ingrid Oliveira vai à final dos saltos ornamentais e assegura vaga olímpica

Faltam 374 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos Paris-2024, mas, pouco a pouco, o Brasil sente o clima da disputa mais nobre do ciclo. Ingrid Oliveira que o diga. Destaque do país nos saltos ornamentais, a carioca de 27 anos avançou para a final da plataforma de 10m do Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka, no Japão, e assegurou a primeira vaga verde-amarela na modalidade para a próxima edição das Olimpíadas.



“Estou muito feliz, será mais uma edição de Jogos Olímpicos para o Brasil torcer por mim. A prova estava bem disputada, bem difícil. Sabia que não seria fácil conquistar essa vaga, mas deu tudo certo. Agora é seguir concentrada porque já tem final nesta quarta. É dar o melhor na prova e contar com a torcida de todos”, comemorou a finalista.

Ingrid Oliveira está com o passaporte carimbado para a terceira Olimpíada. A carioca também fez parte do álbum do Time Brasil nas edições dos Jogos Rio-2016 e Tóquio-2020. Ingrid confirmou a presença em Paris-2024 com a oitava colocação na semifinal. Após os cinco saltos obrigatórios, ela somou 313.90 pontos e se colocou entre as 12 postulantes ao pódio na Terra do Sol Nascente.



A alegria no Japão vem após Ingrid sofrer com depressão. Ela alcançou o top 5 dos saltos ornamentais em 2022 e precisou se afastar para tratar a mente. De quebra, precisou recorrer ao departamento médico para tratar lesões no punho e nas costas. As dores ainda fazem parte da rotina da atleta. No aquecimento para as eliminatórias, a carioca sentiu incômodos e brincou: “Posso dizer uma coisa? Estou vivendo a base de remédios.”



A final da plataforma de 10m do Mundial acontece nesta quarta-feira (19/7), às 6h (de Brasília), com transmissão do SporTV2. Ingrid busca atualizar o melhor resultado do país na modalidade em uma edição de Mundial. Em 2022, na edição em Budapeste, na Hungria, ela brindou o Brasil com o quarto lugar.

