Copa do Mundo: jogos do dia 1, escalações e onde assistir

CB Correio Braziliense

Identidade visual da nona edição da Copa do Mundo Feminina, na Austrália e Nova Zelândia - (crédito: Fifa/Divulgação)

Está chegando a hora de ver as maiores estrelas do planeta em ação pela nona edição da Copa do Mundo Feminina. O pontapé inicial será dado nesta quinta-feira (20/7), às 4h, com o duelo entre Nova Zelândia e Noruega, no Estádio Eden Park, em Auckland (NZL), pelo Grupo A. No entanto, antes do apito inicial da árbitra Yoshimi Yamashita, a Fifa promoverá um espetáculo de abertura com diferentes atrações.

A exibição musical fica por conta da cantora neozelandesa pop Benee e da rapper australiana Mallrat. A dupla compôs o hit oficial da Copa do Mundo, o Do It Gain (Faça Isso Novamente, em português). Na canção, as artistas transmitem mensagem de persistência dos sonhos. O evento também trará mais das culturas dos dois países, com o Haka, uma dança maori de boas-vindas, tradicionalmente protagonizada pelos All Blacks, a seleção neozelandesa de rugby.

Às 7h, o menu esportivo fica por conta das anfitriãs australianas contra a Irlanda, em Sydney, pelo Grupo B. As emoções do primeiro dia e da segunda chave terminarão com Nigéria x Canadá, às 23h.

Nova Zelândia x Noruega

Anfitriãs versus campeãs mundiais. Esse é o enredo do duelo inaugural da nova edição da Copa do Mundo. Quando a bola rolar às 4h no Eden Park, Nova Zelândia e Noruega buscarão alcançar a melhor versão protagonizada na história do torneio. As neozelandesas jamais passaram da primeira fase e se apegam à comoção do país para romper a barreira da classificatória. Em 2019, elas terminaram zeradas a campanha com a lanterna do Grupo E, atrás de Holanda, Canadá e Camarões. Diferentemente das adversárias, as norueguesas se orgulham do título do segundo Mundial, em 1995. A missão da vez é ir para além das quartas de final, estágio no qual caiu há quatro anos, na França.

Prováveis escalações

Nova Zelândia - Esson; CJ Bott, Stott, Bowen e Riley; Hassett, Percival, Steinmetz; Riley, Wilkinson e Hand. Técnica: Jitka Klimkova

Noruega - Mikalsen; Bjelde, Mjelde, Harviken e Tuva Hansen; Boe Risa e Josendal; Graham Hansen, Maanum e Reiten; Hegerberg. Técnica: Hege Riise

Quando: Quinta-feira (20/7), às 4h

Onde: Eden Park, Auckland (NZL)

Transmissão: SporTV, CazéTV e Fifa+

Austrália x Irlanda

A segunda dose de futebol na abertura do Mundial envolve, além de Austrália e Irlanda, o Brasil. A paranaense Edina Alves será a dona do apito na abertura dos trabalhos na terra dos cangurus. Ela será auxiliada pela catarinense Neuza Inês Back e pela bandeirinha de Luziânia federada pelo Distrito Federal, Leila Cruz. É um encontro de opostos. Enquanto as australianas se orgulham das participações em sete das oito edições anteriores, as irlandesas aguardam ansiosamente pela primeira experiência no maior palco do futebol feminino. Para a partida, a Fifa aguarda mais de 100 mil pessoas no Stadium Austrália.

Prováveis escalações

Austrália - Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy e Catley; Raso, Gorry, Cooney-Croos e Vine; Foord e Sam Kerr. Técnico: Tony Gustavsson

Irlanda - Brosnan; Payne, Fahey, Quinn, Connolly e McCabe; Farrelly, O’Sullivan, Littlejohn e Sheva; Carusa. Técnica: Vera Pawl

Quando: Quinta-feira (20/7), às 7h

Onde: Stadium Austrália, Sydney (AUS)

Transmissão: CazéTV e Fifa+

Nigéria x Canadá



Nigerianas e canadenses serão responsáveis por fechar o primeiro de disputas na Oceania. É um duelo que promete dar o que falar. Afinal, as africanas fazem parte do seleto grupo que disputou todas as edições de Copa do Mundo. As norte-americanas colecionam uma partcipação a menos. Elas ficaram de fora na primeira edição, em 1991. O atual momento, porém, é bem mais animador. O time treinado por Bev Priestman faturou o título nos Jogos Olímpicos Tóquio-2020 e conta com o brilho individual da atacante Christine Sinclair, maior artilheira entre seleções masculinas e feminina, com 190 bolas na rede.

Prováveis escalações

Nigéria - Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Onome Ebi, Ashleigh Plumptre; Christy Ucheibe, Halimatu Ayinde, Jennifer Onyi Echegini; Rasheedat Ajibade, Asisat Oshoala, Francisca Ordega. Técnico: Randy Waldrum

Canadá - Kailen Sheridan; Jayde Riviere, Kadeisha Buchanan, Vanessa Gilles, Allysha Chapman; Jessie Fleming, Julia Grosso; Ashley Lawrence, Christine Sinclair, Nichelle Prince; Jordyn Huitema. Técnica: Bev Priestman.

Quando: Quinta-feira (20/7), às 23h30

Onde: Melbourne Retangular, Melbourne (AUS)

Transmissão: SporTV, CazéTV e Fifa+

Saiba Mais Esportes Conheça a trajetória das árbitras brasileiras até a Copa do Mundo

Conheça a trajetória das árbitras brasileiras até a Copa do Mundo Esportes Fifa quer quebrar recordes de audiência e receita no Mundial Feminino

Fifa quer quebrar recordes de audiência e receita no Mundial Feminino Esportes Futebol feminino: os pretextos usados para proibir prática no Brasil e no exterior

Futebol feminino: os pretextos usados para proibir prática no Brasil e no exterior Esportes Substituta de Nycole, Angelina se emociona ao falar da brasiliense



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.