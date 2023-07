Substituta de Nycole, Angelina se emociona ao falar da brasiliense

PM Paulo Martins*

O corte da atacante Nycole Raysla na terça-feira (18/7) por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo obrigou a Seleção Brasileira a chamar uma das três peças de reposição a uma semana da estreia na Copa do Mundo Feminina. Angelina, meia do OL Reign, dos Estados Unidos, é a selecionada para integrar o elenco conduzido pela técnica Pia Sundhage. Em caso de novas lesões, o elenco tem outras duas substitutas: a zagueira brasiliense Tainara (Bayern de Munique) e a atacante Aline Gomes (Ferroviária-SP).

Nesta quarta-feira (19/7), a atleta deu entrevista coletiva sobre a inesperada entrada no elenco depois de constar na relação das três substitutas e pelo triste ocorrido com a jogadora nascida na capital federal. "Ainda não caiu a ficha, então essa emoção de estar realmente entre as 23 não bateu ainda. Fiquei muito triste pela Nycole. Quando você passa por uma lesão, independentemente de qualquer que seja, você não deseja isso para ninguém e eu entendo muito como ela está se sentindo", relata.

A meio-campista se emocionou ao falar da companheira e compreendeu a luta dela para estar na Copa. "É difícil, eu fico triste por ela, e vou pegar essa oportunidade para jogar por ela também", diz. Nycole está de chegada a Portugal para tratar a lesão e buscar a recuperação antes do início da temporada 2023/2024 pelo Benfica.

Na Austrália, Angelina ainda falou sobre a energia da equipe no começo da jornada de preparação final em Brisbane, sede fixa do Brasil na primeira fase. "A gente está se preparando há um tempo com treinos e está chegando a parte boa. Agora é o momento de jogar, de fazer acontecer. Acho que todo mundo está confiante. O elenco está muito bem preparado, tem muita qualidade, muito talento aqui. Estamos muito confiantes, independentemente de quem vai começar o jogo", declara.

Ausência sentida

As demais 22 jogadoras sentem diretamente a falta da atacante candanga nos treinamentos e na rotina pré-Copa. "A gente ficou bem triste porque sabemos do potencial da Nycole e o quão importante ela é para o grupo. A mensagem que a Pia deixa é da gratidão de todo dia acordar e agradecer porque a gente sabe o quanto é difícil chegar aonde chegamos. É muito triste ver uma companheira que não pode viver esse sonho”, descreve a zagueira Rafaelle.

"A gente vai levar a Nycole com a gente da estreia até a final nos nossos pensamentos. Vamos levar o foco, a força e a habilidade dela. Ficamos tristes por ela não estar fisicamente, mas a força dela vai estar em nossos corações”, fala a defensora. O Brasil estreia na próxima segunda-feira (24/7), em Adelaide, contra o Panamá.



