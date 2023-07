Casa de goleiro do PSG e da namorada é invadida por ladrões em Paris

FA Francisco Artur

O goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma, e a sua namorada, a modelo Alessia Elefante, foram vítimas de assalto com agressão física - (crédito: Reprodução/Twitter @liberta___depre)

O goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, e a namorada, a modelo Alessia Elefante, foram assaltados de forma brutal, na madrugada desta sexta-feira (21/7), na casa deles, na capital francesa.

De acordo com informações do jornal francês Actu17, quatro os bandidos invadiram a residência do atleta, amarraram e despiram o casal. Eles roubaram pertences como joias, relógios e talheres e 500 mil euros. Os ladrões também fizeram o porteiro do alojamento de refém.

Após o drama, o atleta Donnarumma e a modelo Elefante se refugiaram em um hotel em Paris. A equipe do estabelecimento então alertou a polícia e atendeu o casal, que estava em estado de choque. O goleiro italiano de 24 anos e sua companheira foram levados ao hospital.

O caso é investigado pela polícia parisiense, que não divulgou detalhes sobre a apuração.

Quem é Donnarumma

Italiano, Gianluigi Donnarumma começou a carreira no Milan. Ele assinou um contrato de cinco anos com o PSG. Donnarumma é conhecido por suas grandes defesas e também por não se tão bom com a bola nos pés.