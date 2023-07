Copa do Mundo: jogos do dia 3, escalações e onde assistir

CB Correio Braziliense

Identidade visual da nona edição da Copa do Mundo Feminina, na Austrália e Nova Zelândia - (crédito: Fifa/Divulgação)

O primeiro final de semana de Copa do Mundo está batendo à porta. Na madrugada e na manhã deste sábado (22/7), três partidas atualizam a tabela da versão australiana e neozelandesa do Mundial. E as expectativas para o terceiro dia de bola rolando na Oceania são altas. Atual campeã da Europa e da Finalíssima, a favorita Inglaterra, de Keira Walsh, Mary Earps, Lucy Bronze e companhia, estreia contra o Haiti.

Vice-campeãs na edição de 1999, as chinesas reencontram as dinamarquesas em Copa do Mundo após 32 anos. As europeias estão longe de ser cotadas como candidatas ao título, mas se arriscam a ir longe com o talento da meia-atacante Pernille Harder, do Chelsea. Principal seleção do planeta bola em 2011, o Japão busca retomar o prestígio em sete passos. O primeiro deles, diante da estreante Zâmbia.

Zâmbia x Japão



As africanas ensaiam ser as zebras do Grupo C. O primeiro desafio de Barbra Banda e companhia é amanhã, contra as japonesas. Também não caia no engano de colocar as asiáticas como meras coadjuvantes na chave da Espanha. Apenas quatro países se orgulham de terem tido o mundo nas mãos. O Japão é um deles. Em 2011, foi absoluto na Alemanha e furou o domínio das germânicas. Doze anos depois, não estão no primor técnico. Passaram por uma renovação, mas a veia ofensiva segue latente.

Prováveis escalações

Zâmbia - Catherine Musonda; M. Belemu; Musase, Mweemba e Tempbo; Lungu, Atongo, Mapepa, Kundananji e Grace Chanda; Barbra Banda. Técnico: Bruce Mwape

Japão - A. Yamashita; Miyake, Kumagai e M. Minami; Nagano, Hasegawa, Sugita e Shimizu; Jun Endo, Fujino e Ueki. Técnico: Futoshi Ikeda

Quando: Sábado (22/7), às 4h

Onde: Waikato Stadium, Hamilton (NZL)

Transmissão: SporTV, CazéTV e Fifa+

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ?????????JFA?????????????????? (@japanfootballassociation)





Inglaterra x Haiti



Abram alas, pois as favoritas ao título querem passar. Atuais campeãs europeias e da Finalíssima contra o Brasil, as inglesas dão o pontapé inicial contra o Haiti. A missão de Keira Walsh, Lucy Bronze e toda a trupe britânica é, teoricamente, tranquila contra outra seleção estreante em Mundial. O Haiti jamais esteve em uma competição desse calibre e, na primeira participação, busca ser a pedra no sapato das mais cotadas às duas vagas do grupo nas oitavas.

Prováveis escalações

Inglaterra - Mary Earps; Bronze, Bright, Morgan (Carter), Greenwood; Keira Walsh, Stanway, Toone (James); (Kelly) James, Daly, Lauren Hemp. Técnica: Sarina Wiegma

Haiti - Theus; Surpris, Limage, Joseph e Louis; Jeudy e Pierre-Louis; B. Louis, Dumornay, Mondesir; Borgella. Técnico: Nicolas Delépine

Quando: Sábado (22/7), às 6h30

Onde: Lang Park Stadium, Brisbane (AUS)

Transmissão: CazéTV e Fifa+





Dinamarca x China



É um confronto que pode não ter tanta relevância no cenário, mas não se deixe enganar. Considerando o favoritismo da Inglaterra, esse é um confronto que pode ser decisivo na briga pela segunda vaga da chave. As chinesas estão longe do auge tático e técnico, mas se apegam à familiaridade com o torneio para ir longe. Em 1999, foram vice-campeãs. As dinamarquesas não figuram na primeira prateleira do cenário, mas também sabem como é avançar no Mundial. Em 1991 e 1995, marcaram presença entre as oito melhores seleções do planeta. Hoje, as europeias conta com a talentosa meia-atacante Pernille Harder. Dinamarca e China não se encontram em Copas desde o empate na primeira edição, há 32 anos.

Prováveis escalações

Dinamarca - Lene Christensen; Rikke Sevecke, Stine Ballisager, Simone Boye Sørensen, Katrine Veje; Josefine Hasbo, Karen Holmgaard, Kathrine Kühl; Janni Thomsen, Pernille Harder e Amalie Vangsgaard. Técnico: Lars Søndergaard

China - Zhu Yu; Li Mengwen, Wu Haiyan, Yao Wei, Chen Qiaozhu; Yang Lina, Zhang Rui; Zhang Xin, Wang Shuang, Zhang Linyan; Wang Shanshan. Técnica: Shui Qingxia.

Quando: Sábado (22/7), às 9h

Onde: Perth Retancular Stadium

Transmissão: SporTV, CazéTV e Fifa+