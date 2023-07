Verstappen vence na Hungria e Red Bull supera recorde de vitórias seguidas da McLaren de Senna

AE Agência Estado

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen celebrates after winning the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England on July 9, 2023. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) - (crédito: AFP)

Após uma classificação maluca no sábado, o Grande Prêmio da Hungria teve mais do mesmo: Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton na largada e confirmou com extrema facilidade a sua sétima vitória consecutiva, a oitava na atual temporada da Fórmula 1. O circuito urbano de Népliget ainda teve Lando Norris, da McLaren, em segundo, e Sérgio Pérez, da Red Bull, em terceiro. A escuderia austríaca, inclusive, bateu o recorde de vitórias consecutivas.

Juntos, Verstappen e Pérez venceram as últimas 12 provas, incluindo a Abu Dabi, no ano passado, superando a marca da McLaren, que venceu 11 corridas consecutivas em 1988, com o brasileiro Ayrton Senna, campeão mundial daquele ano, e o francês Alain Prost. Eles só não venceram o GP da Itália, que teve o austríaco Gerhard Berger, da Ferrari, no lugar mais alto do pódio.



A corrida deste domingo teve como um dos destaques o britânico George Russell. Após ser eliminado no Q1 no sábado, conseguiu terminar o GP da Hungria em quinto. O destaque negativo, mais um vez, ficou com a Aston Martin, que já não rende mais como outrora e só conseguiu um nono lugar com Fernando Alonso, e um décimo com Lance Stroll.

De volta à Fórmula 1, Daniel Ricciardo esteve envolvido no acidente que tirou os dois carros da Alpine logo na primeira volta, mas conseguiu ganhar o duelo particular com seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda. O australiano terminou em 13º lugar, contra um 15º do japonês.

A CORRIDA

A largada foi como todos esperavam: com muita emoção. Hamilton e Verstappen ficaram lado a lado, mas o holandês mostrou para o rival todo o poder de uma Red Bull e assumiu a primeira posição. A dupla da McLaren também iniciou bem. Piastri pulou de quarto para segundo, enquanto Norris também ultrapassou o piloto da Mercedes e assumiu o terceiro lugar.

Destaque na classificatória, Guanyu Zhou teve largada melancólica. O piloto da Alfa Romeo demorou a acelerar e fez um "strike" com os outros carros. A Alpine foi quem levou a pior, perdendo os seus dois pilotos logo na primeira volta. Esteban Ocon e Pierre Gasly foram obrigados a desistir da corrida pela segunda vez seguida.

As voltas posteriores foram de poucas movimentações, até que a Ferrari chamou Charles Leclerc para o boxe. O monegasco sofreu na parada e despencou na classificação. Houve também um duelo interessante entre os pilotos da McLaren. Norris aproveitou o pit stop para fazer um "undercut" e ultrapassar Piastri.

Fazendo uma corrida de recuperação após largar no nono lugar, Sérgio Pérez chegou a travar uma batalha com Lewis Hamilton, mas mudou a estratégia, foi para o box e, na volta, fez uma linda ultrapassagem em Piastri, que, mais tarde, perdeu posição também para o piloto da Mercedes.

No final, teve um breve bandeira amarela por erro de Sargeant, mas nada que atrapalhasse a corrida histórica da Red Bull, com Max Verstappen confirmando a 44ª vitória na carreira, e chegando a 281 pontos, na liderança isolada do mundial de pilotos.

Confira o resultado do GP da Hungria

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2. Lando Norris (ING/McLaren), a 33s731

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 37s603

4. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 39s134

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 62s572

6. George Russell (ING/Mercedes), a 65s825

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 70s317

8. Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 71s073

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 75s709

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

11. Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta

12. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a uma volta

13. Daniel Ricciardo (AUS/Alpha Tauri), a uma volta

14. Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 26s663, a uma volta

15. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 31s225, a uma volta

16. Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 29s820, a uma volta

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas), a uma volta

Não terminaram a corrida - Esteban Ocon (FRA/Alpine), Pierre Gasly (FRA/Alpine) e Logan Sargeant (EUA/Williams)