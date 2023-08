Neymar passa por exames na segunda antes de assinar com o Al-Hilal

CB Correio Braziliense

Neymar disputou 173 partidas em seis anos de PSG. Marcou 118 gols e deu 70 assistências - (crédito: Aurelien Meunier / PSG)

Neymar está próximo de ser o novo astro da abastada liga saudita. Após o sinal verde para a proposta do Al-Hilal, o atacante brasileiro agendou exames médicos para esta segunda-feira (14/8), em Paris, antes de assinar por dois anos com o Mundo Árabe. A informação é do portal ge.globo.

O principal jogador do Brasil nos últimos anos receberá quase que o dobro do salário no Paris Saint-Germain. Para convencê-lo, a cúpula saudita estipulou cerca ganhos de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) pelas duas temporadas de serviços prestados.

A expectativa é que Neymar se apresente ao Al-Hilal na próxima quarta-feira (16/8). A diretoria programa uma grande festa para receber o craque. O clube é o mais popular da Arábia Saudita e conta com o treinador Jorge Jesus, multicampeão pelo Flamengo.

Além do camisa 10 da Seleção Brasileira, o Al-Hilal investiu, nesta janela, em Rúben Neves, ex-Wolverhampton, por 55 milhões de euros; Koulibaly, ex-Chelsea, por 23 milhões de euros; Milinkovic-Savic, ex-Lazio, por 40 milhões de euro; e Malcom, ex-Zenit, por 60 milhões de euro.

Neymar se despede do Paris Saint-Germain após seis anos de serviços prestados. Ele desembarcou na capital francesa com o status de contratação mais cara da história do futebol. Apesar das expectativas, não correspondeu no principal projeto parisiense: a conquista da Liga dos Campeões.