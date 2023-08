Mega Drift retorna a Brasília com etapa decisiva em setembro

Paulo Martins*

Brasília receberá as etapas finais do Mega Drift Brasil de 1º a 3 de setembro. O evento acontecerá no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha e determinará o campeão nacional da temporada 2023 do torneio.

Etapas anteriores do campeonato também aconteceram na capital federal. A primeira e a segunda foram sediadas na Torre de TV Digital, em abril, enquanto a terceira e quarta provas tiveram datas em junho, no Parque da Cidade. Em meio às disputas, o brasiliense Gustavo Cavalcanti conseguiu um triunfo na segunda rodada.

Às vésperas do complemento do torneio, Lucas Medeiros lidera com 355 pontos, seguido por Talles Raffi, com 297, e Cavalcanti (262). O vencedor de uma chave é definido após uma série de disputas com dois participantes. Os ingressos para os dias de disputa estão disponíveis no site do Mega Drift Brasil, a partir de R$ 45, com classificação indicativa livre.

Serviço — Finais do Mega Drift Brasil

Data: 1, 2 e 3 de setembro

Horário: A partir das 10h

Valor: A partir de R$45

Local: Arena BRB - Estacionamento do Estádio Mané Garrincha

Ingressos: Mega Drift Brasil



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

