Brasília recebe Corinthians pela Liga Nacional de Futsal

Em busca de evolução na tabela para alcançar as oitavas no campeonato, Brasília Futsal mescla sequência na Liga Nacional e na Copa do Brasil - (crédito: Pedro Santana/Brasília Futsal)

O Brasília joga a sobrevivência Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (20/8), no Ginásio Vera Cruz, no Setor Militar Urbano (SMU), às 11h, o confronto frente ao Corinthians vale a sequência da equipe do Distrito Federal, com a possibilidade de eliminação matemática na 20ª rodada, a quatro jogos do fim.



Essa condição se deu, sobretudo, após a goleada de 8 x 1 aplicada pelo Assoeva, no confronto anterior, no interior do Rio Grande do Sul. Com isso, a diferença atual de 10 pontos, com 12 em disputa, pode se tornar insuficiente para a classificação às oitavas de final. O resultado igualou a campanha recente do técnico Douglas Navas, que havia estreado com triunfo por 2 x 1 sobre o Marreco, anteriormente.

O retrospecto de vitória é outra memória válida contra os corintianos nesta temporada. Pela Copa do Brasil, ambos times se enfrentaram nas oitavas de final, com classificação dos candangos no confronto de volta, no Sesc de Ceilândia.

Os ingressos para o duelo pelos pontos corridos são vendidos pelo aplicativo do Brasília Futsal. Os bilhetes custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 a meia, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível. A partida terá transmissão do pay-per-view da liga, a LNF TV.

