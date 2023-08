Adef/Apcef visita o Barateiro, pela Liga Feminina de Futsal

Paulo Martins*

Adef/Apcef volta às quadras depois de duas semanas e meia com objetivo de subir na tabela da Liga Feminina de Futsal - (crédito: Lucas Rodrigues/Adef)

A Adef/Apcef tem missão complicada pela 9ª rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). Neste sábado (19/8), a equipe do Distrito Federal vai à Arena de Brusque, no interior de Santa Catarina, onde enfrenta o vice-líder da competição: o Barateiro, às 18h.

Ainda fora da zona de classificação, com o nono lugar, as candangas estão a dois pontos do Female e a sete das rivais deste sábado. Com três confrontos para o fim da primeira fase, a briga pela chegada ao mata-mata passa pelo complicado jogo no Sul do país, apesar de campanha mediana das anfitriãs, com duas vitórias e duas derrotas ao longo da competição, ao lado do próprio torcedor.

Por outro lado, o time de Brasília terá compromissos frente a Female e Serc na reta final, em campanha atual de dois triunfos, um empate e cinco reveses até o momento. Como visitantes, as brasilienses venceram apenas uma vez longe da capital e perderam em outras três viagens.

A formação catarinense terá portões abertos e entrada franca para o duelo. Uma vitória classifica as mandantes diretamente para as quartas de final, a exemplo do já classificado Taboão.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

