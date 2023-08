Guardiola se torna no segundo treinador mais vencedor da história

Correio Braziliense

- (crédito: Franck Fife/AFP)

O espanhol Pep Guardiola se tornou, na última quarta-feira (16/8), o segundo treinador mais vencedor da história do futebol. O primeiro título da Supercopa da Europa do Manchester City teve um gosto especial, não apenas para o clube, mas também para o técnico. A taça conquistada após a vitória sobre o Sevilla, nos pênaltis, colocou o profissional de 52 anos na vice-liderança isolada na relação de comandantes com mais troféus no currículo.

Antes, com 35 conquistas, o comandante estava empatado com o romeno Mircea Lucescu, empregado desde a década de 1970, e com passagens marcantes pelo futebol italiano, russo, turco e ucraniano. Agora com 36, o catalão se encontra atrás apenas do longevo Sir. Alex Ferguson, dono de 49 troféus.

Lenda do Manchester United, Sir. Alex, em 39 anos de carreira, está a 13 taças de distância de Guardiola, número que não promete dar tanto trabalho assim para ser alcançado pelo espanhol. Principalmente, caso o ritmo de conquistas continue.

Após o quarto título de Supercopa Europeia como técnico, o 15º pelo City, Pep acumula, em 823 oportunidades no banco de reservas, uma média de um título a cada 22,8 partidas, segundo levantamento realizado pelo ge.globo. Ao todo, são 600 vitórias, 125 empates e 98 derrotas, além de 2.054 gols marcados e 630 sofridos. Uma verdadeira performance de videogame.

O vencedor treinador estará no comando do próximo compromisso do Manchester City, no próximo sábado (19/8), contra o Newcastle, pela Premier League. A partida será válida pela segunda rodada do campeonato, e acontecerá no Etihad Stadium, casa dos Citizens, às 11h, pelo horário de Brasília. Na primeira rodada, o time azul de Manchester derrotou o Burnley, fora de casa, por 3 x 0.

Top-5 de treinadores com mais troféus

1- Sir. Alex Ferguson: 49 títulos

2- Pep Guardiola: 36 títulos

3- Mircea Lucescu: 35 títulos

4- Valeriy Lobanovskiy: 29 títulos

5- Carlo Ancelotti: 28 títulos

O currículo de Pep Guardiola



3 Champions League (2008/09 e 2010/11 pelo Barcelona, 2022/2023 pelo Manchester City)

3 Mundiais de Clubes (2009 e 2011 pelo Barcelona, 2013 pelo Bayern de Munique)

4 Supercopas da Europa (2009 e 2011 pelo Barcelona, 2013 pelo Bayern de Munique, 2023 pelo Manchester City)

3 Campeonatos Espanhóis (2008/09, 2009/10 e 2010/11)

2 Copas do Rei (2008/09 e 2011/12)

3 Supercopas da Espanha (2009 e 2011)

3 Campeonatos Alemães (2013/14, 2014/15 e 2015/16)

2 Copas da Alemanha (2013/14 e 2015/16)

5 Campeonatos Ingleses (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23)

4 Copas da Liga Inglesa (2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21)

2 Copas da Inglaterra (2018/19 e 2022/23)

2 Supercopas da Inglaterra (2018 e 2019)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima