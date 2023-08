Confira primeira convocação de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira

Paulo Martins*

Começa, oficialmente, o ciclo de Fernando Diniz à frente da Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (19/8), o técnico da Canarinha realizou a primeira convocação, para os jogos de estreia das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, em lista chamada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.



O Brasil começa a caminhada diante da Bolívia, no dia 8 de setembro, no Estádio Mangueirão de Belém, no Pará, na estreia do comandante. Em seguida, a equipe pentacampeã visitará o Peru, no dia 12, no Estádio Nacional de Lima. A qualificação para o Mundial tem um novo formato para os federados da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), com seis vagas diretas para a Copa, além de um encaminhado à repescagem.

Diniz começa o ciclo mundialista depois de duas convocações em datas de amistosos comandadas pelo treinador da unidade sub-20, Ramon Menezes. O contrato com a Verde-Amarela vai até o fim do primeiro semestre de 2024, quando o selecionado espera contar com o italiano Carlo Ancelotti, hoje no comando do Real Madrid espanhol.

O evento do anúncio dos atletas representantes do novo ciclo teve atraso de cerca de 20 minutos. Após a listagem, o novo técnico da Seleção cedeu entrevista coletiva sobre as escolhas feitas para os primeiros confrontos. "É sempre complexo, porque são muitos jogadores em condição de jogar. a gente procurou observar esses e outros jogadores por vídeo e outros no estádio. A lista foi se modificando, mas tem uma coerência de histórico e uma projeção independente do técnico para a próxima Copa", disse inicialmente.

“Vou dar uma sequência sobre o que penso do futebol, sobre ter o aditivo de ter a melhor matéria-prima do mundo. Vai ser muito rico para o meu crescimento estar aqui. A chance disso dar certo é muito grande. Tenho uma relação forte com os jogadores, consigo estabelecer conexões rapidamente. Acredito que minha vinda pela Seleção passa pelo desejo dos jogadores, então podem esperar um jogo competitivo, de beleza, estética, habilidade, que tem na raiz brasileira de jogar futebol, impressa em todos os trabalhos que fiz na minha vida”, aponta os próximos passos. Com a camisa tricolor, Fernando estará à beira do campo neste sábado (19/8), às 18h30, contra o América-MG, pelo Brasileirão.

Com dois jogadores de clubes da Arábia Saudita na lista, o treinador falou sobre este novo cenário do futebol mundial, impactando na Canarinha. “É uma novidade para o mundo do futebol essa inserção, a aquisição de jogadores com idade para militar na Europa que é o centro principal e a gente vai passar a olhar (esse mercado). Ainda não sabemos como vai ser. O que vai determinar meu olhar vai ser o desempenho fora daqui, onde quer que seja e dentro da própria seleção”, declara.

Ainda em comparação com o Velho Continente, o comandante nacional crê em uma melhora do Brasil. “Se você concentra a melhor estrutura, os melhores treinadores e os melhores jogadores, tudo isso ajuda. isso é uma coisa óbvia que causa uma desproporção, mas o futebol brasileiro tem evoluído”, acredita.

Entre os integrantes da lista, a volta de Neymar teve reflexo direto no sonho de levar a Seleção ao hexacampeonato. “O mais importante dentro da conversa que tive é essa vontade de escrever essas páginas bonitas que faltam na história dele, ele vai ser capaz de superar os obstáculos entre o mundo árabe e o mundo europeu. Ele vai conseguir brilhar e nos ajudar muito nesse ciclo”, diz Fernando.

“O Paquetá estava na lista e não é uma questão de pré-julgamento, é de preservação, de deixar ele resolver essas questões que excedem o futebol. Tanto para ele quanto para a Seleção é o mais adequado. A gente precisa de tempo para isso se esclarecer. É um jogador que eu adoro, embora a gente nunca tenha trabalhado junto. A CBF estará com as portas abertas quando ele conseguir resolver essas questões de última hora”, revela o técnico sobre o meia do West Ham, acusado de esquema de apostas nesta sexta-feira (19/8). O atleta estava em negociações para ir ao Manchester City, que desistiu da negociação.

Novidades… ou não

Líder do Campeonato Brasileiro com a melhor campanha da história do primeiro turno, o Botafogo não teve nenhum atleta chamado para os confrontos internacionais. “Obviamente que o Botafogo tem muito mérito, mas a convocação não aponta que a gente tenha que convocar porque seja o primeiro colocado. O mesmo se um time passar o Botafogo e um jogador deles seja convocado. O critério não é onde os times estão, mas os times que chegam mais perto dos títulos têm maior facilidade para ter jogadores convocados”, rebate Diniz, que levou dois jogadores do Fluminense.

Outro clube carioca com presença frequente nas listas do Brasil, o Flamengo não esteve presente, enquanto o goleiro Bento e o lateral Caio Henrique foram as novidades na estreia de Diniz. “Concordo que o Flamengo é o time de maior investimento, mas não segue o critério, não determina convocação. Tem jogadores na lista larga, mas na hora de enxugar, restaram esses. O Bento entra pela performance e pela idade, um dos grandes destaques no país desde o ano passado, a fim de aproximá-lo um pouco mais da seleção. O Caio Henrique vem se destacando, estava no radar da Copa e a performance justifica a convocação”, justifica.

O defensor ex-Fluminense integra o panteão de convocados anteriormente treinados pelo comandante da Amarelinha, junto de Renan Lodi, Bruno Guimarães, Raphael Veiga e Bento, nos tempos de Athletico-PR. “Para mim é uma alegria ter participado da formação de alguns jogadores. É muito bom revê-los aqui e fico feliz de vê-los nos clubes, modificando as vidas em uma condição socioeconômica que desejaram quando começaram a jogar futebol”, comenta.

“A média de idade da seleção baixou em três anos. É claro que essa lista não deve ser a mesma na Copa do Mundo. Mas replicando essa lista em três anos, haveria algo parecido com a média da última Copa. Tem muitos jogadores que precisam do espaço para se mostrarem. Não considero a Bolívia nem nenhum adversário como fraco. Vou procurar fazer o melhor em cada treino e cada jogo. É o que faremos nos dois jogos”, relata.

Com pouco tempo para adaptar o time, Fernando Diniz aposta na capacidade técnica do elenco para conseguir resultados positivos o mais rápido possível. “Acho que o que vou fazer é tentar colocar as ideias uma de cada vez. Paulatinamente o time vai entendendo aquilo que quero fazer. A qualidade técnica que temos é excepcional, os jogadores têm um hábito de jogar de maneira posicional diferente daquilo que gosto, mas acredito que haverá uma adaptação”, diz.



Confira a lista de convocados para a primeira data de Eliminatórias:

Goleiros:

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City-ING)

Bento (Athletico)

Laterais:

Vanderson (Monaco)

Renan Lodi (Olympique de Marselha-FRA)

Danilo (Juventus-ITA)

Caio Henrique (Monaco)

Zagueiros:

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Ibanez (Al-Ahli - ARA)

Marquinhos (PSG-FRA)

Nino (Fluminense)

Meio-campistas:

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Joelinton (Newcastle-ING)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes:

Antony (Manchester United-ING)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Matheus Cunha (Wolverhampton-ING)

Neymar (Al-Hilal - ARA)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

