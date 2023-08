Fluminense acerta renovação com Fábio até dezembro de 2025

Arthur Ribeiro*

Fábio terá 45 anos ao término do novo vínculo com o Flu - (crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Respire aliviado, torcedor tricolor, o paredão fica. O Fluminense acertou nesta quinta-feira (17/8) a renovação do goleiro Fábio, de 42 anos, até dezembro de 2025. O vínculo anterior encerrava no final da atual temporada e a manutenção do arqueiro foi um pedido aberto do técnico Fernando Diniz em entrevista coletiva. O camisa 1 terá 45 anos ao término do novo contrato.

“Sentimento de gratidão. Deus me proporcionou momentos maravilhosos desde a minha chegada, de acolhimento. Fico muito feliz e espero corresponder dentro de campo, fazendo o melhor possível junto aos meus companheiros, em busca dos nossos objetivos. Com certeza, com o apoio do nosso torcedor, grandes coisas virão”, disse Fábio em entrevista ao site oficial da equipe.

Apesar da idade avançada, o desejo de Fábio em não se aposentar aliado ao desempenho do goleiro dentro de campo contribuíram para a decisão da diretoria em estender o vínculo do goleiro. Do outro lado, o Cruzeiro, clube no qual é ídolo, observava a situação para tentar um retorno, mas nada foi executado.

Nas Laranjeiras desde o início de 2022 após saída conturbada de Belo Horizonte, Fábio acumula 105 partidas pelo Fluminense, 43 destas sem sofrer gol. De contrato renovado, o próximo compromisso do goleiro tricolor debaixo das traves é no sábado (19/8), às 18:30 no Maracanã, com transmissão do Premiere.