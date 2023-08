Ceilândia define vaga nas quartas da Série D frente ao Caxias

Paulo Martins*

Com torcida e secura, Ceilândia aposta na força do Abadião para confronto contra o Caxias pelas oitavas de final, a penúltima fase para o acesso da Série D do Brasileirão - (crédito: Luiz Erbes/Caxias)

O Ceilândia postula ser o herói copeiro a salvar o futebol do Distrito Federal da divisão mais profunda do Campeonato Brasileiro depois de uma década. Para dar mais um passo em direção à missão do acesso à terceira divisão do futebol nacional, o Gato Preto entra em campo neste sábado (19/8), às 15h30, no Estádio Abadião, contra o Caxias, pelo duelo de volta das oitavas de final.

O placar inalterado do confronto de ida, na Serra Gaúcha, traz uma boa situação para a definição da chave em Brasília. Ainda que qualquer empate leve a definição da classificação aos pênaltis, os 90 minutos restantes são uma oportunidade de responder à pressão dos mais de sete mil torcedores grenás presentes no Estádio Centenário, no último domingo (13/8).

Além disso, os cinco graus de temperatura durante o jogo deram uma situação na qual os candangos não estavam acostumados a atuar. A revanche do clima a favor dos alvinegros é parte da divulgação da equipe para a partida decisiva. “Bem-vindos ao deserto”, fala um dos posts oficiais publicados durante a semana, referenciando uma das regiões mais secas do país no inverno. A baixa umidade relativa do ar é um dos pontos naturais que atuam a favor das equipes acostumadas ao Centro-Oeste. Uma pauta favorável aos ceilandenses durante a boa campanha em casa.

Até o momento, a formação local está invicta atuando no Abadião, com cinco vitórias e três empates. Na classificação sobre o Vitória, por 3 x 0, o público superior a 2,4 mil espectadores foi o terceiro maior do ano entre os times do DF. Para voltar a encher a casa, o clube disponibilizou dois mil ingressos, vendidos nas bilheterias do estádio, antes da partida, com a inteira a R$ 20. Torcedores vestidos com a camisa do Ceilândia têm entrada franca.

O embate entre dois dos grandes times do campeonato tem um duelo interno, no qual o Gato Preto levou a melhor no primeiro confronto. O artilheiro da competição, Eron, com 12 gols, passou despercebido ao encarar a melhor defesa do campeonato, que sofreu apenas seis gols em 15 jogos. Um vazamento de 0,4 vezes por partida, uma vez que o time comandado por Adelson de Almeida manteve a própria rede intacta em 12 compromissos.

Em caso de avanço, o alvinegro estará a apenas uma fase do sonhado acesso para a terceira divisão nacional. O adversário não é previsível antes do cumprimento dos jogos, pois o regulamento aponta a necessidade de conhecer os classificados para ranquear as campanhas gerais e elencar os duelos entre primeiro e oitavo, segundo e sétimo e assim por diante. Hoje, o Ceilândia é o quinto melhor de todos os sobreviventes do certame, considerando a soma da tabela geral, atrás de Ferroviário-CE, Nacional-AM, Athletic-MG e Portuguesa-RJ.

Ficha técnica

Série D do Campeonato Brasileiro

Oitavas de final - jogo de volta

Ceilândia x Caxias

Estádio Abadião

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Ingresso: R$ 20 (inteira)

Prováveis escalações

Ceilândia

Matheus Silva; Paulinho, Euller, Badhuga e Danillo; Pedro Bambu, Aleff Lagoa e Cleyton; Romarinho, Felipe Clemente e Gabriel Barcos. Técnico: Adelson de Almeida

Caxias

Fabian Volpi; Adriel, Fernando, Ricardo Lima e Jonathan; Galvan, Pedro Cuiabá e Peninha; Vitor Feijão, Marcelinho e Eron. Técnico: Gerson Gusmão

* Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima



