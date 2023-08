Seleção Brasileira abre o Sul-Americano de Vôlei Feminino

Paulo Martins*

O Brasil recebe a edição 2023 do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino a partir deste sábado (19/8). Além das anfitriãs, Argentina, Chile, Colômbia e Peru integram o páreo no Ginásio Geraldão, no Recife, em competição que vai até a próxima quarta-feira (23/8). A Seleção entra em quadra na abertura diante do Chile, às 20h30.

O certame de tiro curto é visto como um preparatório para o Torneio Pré-Olímpico, disputado em setembro, no Japão. Entre as rivais na luta pelas duas vagas nos Jogos de Paris, em 2024, as argentinas e peruanas estarão presentes. As hermanas vêm de uma importante conquista: no último domingo (13/8), conquistaram, de forma inédita, a Copa Pan-Americana após desbancar Porto Rico no tie-break.

Não é exagero dizer que as platinas chegam em melhor fase em comparação ao Brasil. A eliminação para a China nas quartas de final da Liga das Nações foi considerada inesperada. Para abafar a sensação de crise e faturar o 23º título, o técnico José Roberto Guimarães conta com força máxima.

Outro aliado para as favoritas está no retrospecto de títulos. As brasileiras são as maiores vencedoras do continente, com 22 conquistas, 14 delas seguidas. O último tropeço foi em 1993, contra o Peru.

Depois da estreia contra as chilenas, o clássico contra as argentinas, no domingo (20/8), tende a ser o tira-teima do campeonato. Em seguida, as comandadas de Zé Roberto Guimarães folgam e voltam para encarar Peru e Colômbia na reta final, na terça-feira (22/8) e na quarta-feira (23/8). Toda a competição tem transmissão do SporTV.

