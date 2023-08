Gama/Leões de Judá/Rednecks estreiam no Brasileiro de Futebol Americano

Paulo Martins*

Leões de Judá batem Tubarões do Cerrado e conquistam a Taça Cairo Santos - (crédito: Mateus Tourinho/FEFAC)

O futebol americano do Distrito Federal vai iniciar a trajetória nas competições nacionais. O Gama/Leões de Judá/Rednecks vai a São Paulo, onde, neste domingo (20/8), às 10h, enfrenta o Guarulhos Rhynos, pela primeira partida do Campeonato Brasileiro.

As formações integram o Grupo C da competição, sendo dois dos 13 competidores desta edição. Os oito melhores da classificação geral se enfrentam no mata-mata, a partir das quartas de final. Algumas equipes, incluindo a candanga, migraram para o certame recentemente.

O presidente gamense, Adalberto Corrêa, fala sobre o desafio da fase inicial. “As expectativas são as melhores possíveis, pois sei da força dos times paulistas, mas também sei da capacidade do Gama/Leões de Judá/Rednecks. O primeiro passo é buscar a classificação no nosso grupo, o qual conta com três dos quatro finalistas do Campeonato Paulista”, declara. Além dos Rhynos, o Rio Preto Weilers e o Moura Lacerda Dragons jogam na mesma partição, além do Corinthians Steamrollers, rivais no calendário.

Os esforços para a classificação estão na mescla e na soma entre a capital federal e um grande goiano: a equipe teve uma recente fusão com o Goiânia Rednecks e também atuará na capital de Goiás. “Teremos o nosso segundo jogo no Ninho do Periquito, em 17 de setembro, às 10h. Já o terceiro jogo da competição nós faremos em Goiânia, contra o Corinthians. Em caso de classificação aos playoffs, os nossos jogos serão no Bezerrão”, revela o executivo, com a bola oval podendo ser uma das atrações na volta de um dos principais estádios do DF.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Confira primeira convocação de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira

Confira primeira convocação de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira Esportes Dimitri Payet é apresentado e enche a bola do Vasco: "É um clube mítico"

Dimitri Payet é apresentado e enche a bola do Vasco: "É um clube mítico" Esportes Paquetá é investigado por apostas e City recua em negociação