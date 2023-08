Suécia vence Austrália e conquista terceiro lugar na Copa do Mundo feminina

Correio Braziliense

Jogadoras da Suécia comemoram marcando seu segundo gol durante a partida de futebol do terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina de Austrália e Nova Zelândia - (crédito: PATRICK HAMILTON / AFP)

A Suécia venceu a Austrália por 2 x 0 neste sábado (19/8) e conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo feminina. Os gols foram marcados pelas jogadoras Fridolina Rolfo, de pênalti aos 30 minutos, e Kosovare Asllani, no segundo tempo da partida. No último Mundial, disputado na França, a seleção sueca alcançou o mesmo lugar no pódio ao vencer a Inglaterra. Nos anos de 1991 e 2011, a Suécia também ficou com o terceiro lugar.

Neste ano, a Copa do Mundo feminina foi realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A final será decidida entre Espanha e Inglaterra, no domingo (20/8), às 7h, no Estádio Olímpico de Sydney.