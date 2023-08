Judoca sofre mal súbito e morre durante luta em torneio de veteranos

Arthur Ribeiro*

Luiz Fernando Cherubini morreu em torneio de judô - (crédito: Arquivo pessoal/Divulgação)

Um judoca morreu vítima de um mal súbito durante participação no Campeonato Brasileio de Judô Veteranos 2023, nesta sexta-feira (18/8), em Pindamonhangaba, São Paulo. A vítima, teria sentido um mal estar após lutar e foi para a arquibancada, onde veio a óbito. No mesmo torneio, outro atleta também sofreu uma parada cardíaca durante combate, mas o atendimento médico conseguiu reverter o quadro e ele foi encaminhado ao Pronto Socorro do município.

O falecido é Luiz Fernando Cherubini, lutador da categoria M7, entre 60 e 64 anos, e membro da Associação Desportiva Embraer, de São José dos Campos. Em vídeo cedido ao Correio, é possível ver o judoca sendo reanimado na arquibancada, mas sem sucesso.

O atleta internado é Nilton Ferreira, de 58 anos, da Federação Baiana de Judô. Segundo a família, o estado de saúde está “relativamente estabilizado”, porém ainda precisa ser transferido para a unidade de tratamento intensivo (UTI) de um hospital. Os parentes iniciaram uma campanha de apoio financeiro para seguir com o tratamento do atleta, que é professor de jiu jitsu.

Ainda de acordo com presentes no Pronto Socorro, a expectativa é de melhora gradativa do quadro. O quadro segue grave, porém com possibilidade de evolução.

Fontes presentes no local compartilharam ao Correio que o atendimento dos atletas foi mal executado, com problemas de falta de equipamento e que a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) teria dispensado o atestado médico dos atletas. Questionada pela reportagem, a CBJ defendeu o cumprimento das medidas necessárias para a proteção dos envolvidos.

“A competição cumpria todos os requisitos de segurança, como equipe médica, ambulância de serviço avançado (UTI Móvel) e seguro. Todo o protocolo de socorro imediato e remoção ao hospital de referência foi executado pela organização”, comunicou a Confederação em nota.

Em outra gravação cedida ao Correio, Nilton aparece recebendo o socorro imediato. Apesar do atendimento, os socorristas apresentaram dificuldade para levantar a maca e encaminhar o atleta à ambulância.

Em razão do ocorrido, a CBJ decidiu suspender o torneio.