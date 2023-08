"Tivemos garra e fé", afirma heroína da Espanha; veja o resumo da Copa

Marcos Paulo Lima

Espanha recebe o troféu: segunda seleção a conquistar o título na Copa do Mundo feminina e masculina, igualando feito da Alemanha - (crédito: Franck Fifa/AFP)

Decisiva nas semifinais e na decisão do título, Olga Carmona decidiu o gol do título na vitória da Espanha por 1 x 0 contra a Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina à mãe da melhor amiga. "Ela faleceu recentemente. Dedico com todo o meu amor", disse neste domingo antes da cerimônia de entrega da taça no gramado do Estádio Olímpico, em Sydney, na Austrália.

Emocionada, a heroína da Austrália analisou a final contra a Inglaterra. "Sabíamos que seria complicado. A Inglaterra tem um time excelente, mas estávamos com muita garra, muita fé. Estou sem palavras", afirmou.

























Contestado antes, durante e depois da Copa do Mundo, inclusive com protestos de parte das jogadoras, o técnico Jorge Vilda comentou sobre a conquista inédita na carreira. "Difícil descrever, mas é uma alegria enorme, um orgulho comandar esse excelente time espanhol. Estou muito feliz com todos que estão comemorando no nosso país. Nós jogamos muito. Soubemos sofrer e hoje somos campeões da Copa do Mundo. Assim que ouvi o apito final, lembrei dos meus familiares. Quero que todos estejam na rua no nosso retorno", convocou o treinador.

O placar poderia ter sido maior se Jenni Hermoso não tivesse desperdiçado uma cobrança de pênalti defendida por Mary Earps, mas foi salva pelo gol da companheira Carmona. É muita emoção. São muitos dias em concentração total. É uma das melhores sensações da minha vida", disse a craque.

Melhor goleira do mundo, a inglesa Mary Earps manteve a Inglaterra no jogo ao defender a cobrança de Hermoso, mas não evitou o vice. "A Espanha foi muito bem. Não conseguimos finalizar. É a parte mais dura do futebol. Parabéns a elas. Foi muito difícil manter a posse da bola. Tivemos algumas chances, nos esforçamos, mas estamos orgulhosas", ponderou.

Consternada, Millie Bright seguiu o discurso de Earps "Alcançamos a final e somos vice-campeãs. O sentimento é de que falhamos. Estamos decepcionadas, foram muitos desafios. É difícil não ser o vencedor", admitiu.

Resumo da Copa Austrália-Nova Zelândia 2023

Campeã: Espanha

Vice: Inglaterra

Terceiro lugar: Suécia

Quarto lugar: Austrália

Artilheira: Hinata Miyazawa, Japão, (5 goals)

Melhor jogadora: Anita Bonmatí (Espanha)

Melhor jogadora jovem: Salma Paralluelo (Espanha)

Melhor goleira: Mary Earps (Inglaterra)

Fair Play: Japão

Jogos: 64

Gols: 164

Média: 2,56 por partida

Público total: 1.978.274

Média de público: 30.911