Veja como foi a terceira rodada do Candangão Feminino no fim de semana

Favorito ao título, o Real Brasília é um dos líderes da primeira fase no torneio doméstico - (crédito: Ueslei Costa/Real Brasília)

A terceira rodada do Candangão Feminino disputada no último domingo teve 19 gols em três partidas. Média de 6,3. No CT do Legião, o dono da casa atuou como visitante na vitória por 5 x 3 contra o mandante Cresspom. Luana abriu o placar para as anfitriãs, mas a virada veio para as Leoas antes do intervalo, com gols de Nat e Rebeca. No segundo tempo, Camila e Samila — autora de dois gols – viraram o confronto. Thayla reduziu a conta e Luana, novamente, deu números finais.

O confronto de placar mais tímido também foi disputado no CT do Legião, no empate por 1 x 1 entre Estrelinha e Sobradinho. Os mandantes fizeram gol precocemente, aos 11 minutos, com Bárbara. As Leoas igualaram o placar na etapa final. O resultado impediu o Sobradinho de alcançar a liderança. O time chegou aos cinco pontos contra seis do Real Brasília e do Cresspom e caiu do segundo para o terceiro lugar, aproveitando, também, a folga do Minas Brasília, ainda que descanse no próximo fim de semana.

O Real Brasília não tomou conhecimento do Ceilãndia, no Abadião, e aplicou a segunda goleada seguida, por 9 x 0. A equipe chegou a 20 gols em dois jogos. O marcador foi construído com cinco gols no primeiro tempo e mais quatro na etapa final. Juliana fez hat-trick e divide a artilharia com Marta, ambas têm quatro gols. Além delas, Lay, Amanda e Luciene, duas vezes, deixaram as marcas.

Veja os resultados da terceira rodada do Candangão Feminino:

Cresspom 5 x 3 Legião

Estrelinha 1 x 1 Sobradinho

Ceilândia 0 x 9 Real Brasília

Confira os jogos da quarta rodada da competição:

Minas Brasília x Cresspom

Real Brasília x Estrelinha

Legião x Ceilândia

Folga: Sobradinho

(Os confrontos terão datas, locais e horários definidos durante a semana)

