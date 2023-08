Brasil domina Argentina e faz mais um 3 a 0 no Sul-Americano de vôlei

Agência Estado

Seleção Brasileira feminina de vôlei VNL - (crédito: Volleyball World / Twitter)

Depois de vencer o Chile por 3 a 0, o Brasil voltou para a quadra no domingo e fechou mais uma partida do Sul-Americano feminino de vôlei sem perder nenhum set. Apoiadas de forma intensa pela torcida presente no Geraldão, no Recife, as brasileiras dominaram a Argentina e aplicaram parciais de 25/17, 25/16 e 25/17 para garantir a vitória na segunda rodada do torneio continental.

Com uma equipe ainda em processo de reformulação e evolução, em meio a resultados oscilantes, o técnico José Roberto Guimarães levou a seleção com força máxima para Pernambuco, até porque é a última oportunidade de fazer ajustes antes do Pré-Olímpico, que será disputado em setembro. Até agora, o desempenho vem cumprindo as expectativas.

A maior pontuadora diante das argentinas foi a oposta Kisy, com 15 acertos - 13 de ataque, um de bloqueio e um de saque. "Sabíamos da dificuldade desse jogo e estou feliz pela vitória. A Argentina chegou em Recife motivada pela conquista da Copa Pan-Americana e conseguimos manter a consciência durante toda a partida. Gostei da postura do grupo e temos que agradecer a torcida de Recife que nos deu força em todos os momentos. Agora temos que pensar nos dois próximos jogos", afirmou Kisy.

Outros destaques do triunfo foram a ponteira Gabi, com 13 pontos, e central Thais, que fez 11 e se mostrou otimista com o voleibol apresentado pela equipe. "Essa vitória é reflexo de tudo que fizemos nessas últimas semanas em Saquarema. Treinamos muito forte e focadas. Eu vi o crescimento de todo o time. Esse resultado é merecimento e tem que ser dessa forma, passo a passo, unidas e com os pés no chão. Ainda temos dois jogos pela frente e seguimos em evolução", disse.

Disputado em pontos diretos, com todas as equipes se enfrentando, o Sul-Americano reúne Brasil, Colômbia, Argentina, Peru e Chile. A seleção que conseguir o maior número de vitórias fica com o título. O Brasil volta à quadra às 20h30 de terça-feira para enfrentar o Peru.