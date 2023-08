Mundial: Alison dos Santos chega à final dos 400m com barreiras

Paulo Martins*

Alison dos Santos, o Piu, está classificado para a final dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, disputado em Budapeste, na Hungria. Nesta segunda-feira (21/8), o brasileiro cumpriu com o corte de classificação à decisão, chegando à final, com 47 segundos e 38 décimos, o melhor tempo pessoal da atual temporada.

Ainda assim, chegou em segundo lugar, a 14 décimos do estaunidense Rai Benjamin, vencedor da prova. Com isso, evitou qualquer repescagem e avançou de forma direta à última etapa, a ser disputada na quarta-feira (21/8), a partir das 16h50 de Brasília, de acordo com a previsão dos organizadores.

Em ritmo constante nas barreiras, o atual medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, teve uma prova tranquila nos instantes finais, mas teve na solidez a melhor marca em 2023. Com isso, os classificados se somam na final ao americano Trevor Bassitt, ao alemão Joshua Abuaku, ao estoniano Rasmus Mägi, ao jamaicano Roshawn Clarke e ao norueguês Karsten Warholm, além de Kyron McMaster, representante das Ilhas Virgens Britânicas.



O paulista aposta em um investimento na força mental para conseguir o melhor desempenho possível na decisão. "Gostei bastante da prova, tenho pontos para melhorar. Tenho que ser inteligente para ser rápido. Conseguimos fazer isso e agora é focar e entregar 100% na final", analisa. Na classificação para esta fase, Alison falou em "falta de pressa para saltar as barreiras" como meio de otimizar o tempo obtido no final, tendo a semi como balizador da performance na pista.

Piu busca o bicampeonato seguido na modalidade, depois de ser campeão em Eugene, nos Estados Unidos, sede da edição da competição no ano passado. A decisão terá transmissão do SporTV.

