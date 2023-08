Manchester United rompe com o atacante Mason Greenwood

Arthur Ribeiro*

Mason Greenwood era uma das promessas do Manchester United - (crédito: OLI SCARFF/AFP)

O Manchester United comunicou oficialmente, na última segunda-feira (21/8), a decisão sobre o futuro do atacante Mason Greenwood. Após investigações internas feitas pelo clube a respeito das acusações de agressão e violência sexual contra o jovem de 21 anos, os Diabos Vermelhos liberaram o jogador para a procura de novo clube.

“Todos os envolvidos, incluindo Mason, reconhecem as dificuldades para ele retomar a carreira no Manchester United. Portanto, foi acordado mutuamente que seria mais apropriado para ele fazer isso distante do Old Trafford, e agora nós trabalharemos com Mason para alcançar este desfecho”, disse o clube em nota oficial.

Greenwood foi preso em janeiro de 2022 em razão de acusações feitas pela ex-namorada Harriet Robson, por agressão e violência sexual. Na ocasião, a modelo publicou nas redes sociais vídeos nos quais aparece sangrando e com hematomas. Após pagamento de fiança, o atacante foi liberado e, desde então, seguia afastado.

Em fevereiro, as acusações foram retiradas e o clube inglês decidiu realizar investigações internas para tomar decisão quanto à situação de Greenwood. No início da nova temporada, o time de Manchester listou o atacante como parte do elenco para a atual campanha, porém não foi aproveitado pelo técnico Erik Ten Hag.

"Na minha criação, fui ensinado que violência e abuso em qualquer tipo de relacionamento são errados, e não fiz nada do que sou acusado. Tanto é que, em fevereiro deste ano, fui inocentado de todas as acusações. Todavia, aceito totalmente que cometi erros em meu relacionamento, e aceito minha responsabilidade pelos fatos que levaram à minha postagem nas redes sociais", disse Greenwood em comunicado.

"A decisão tomada nesta segunda foi feita em colaboração entre Manchester United, minha família e eu. A melhor decisão para todos nós é que eu continue minha carreira longe de Old Trafford, onde minha presença não será uma distração para o clube", completou o jogador.

Confira a íntegra da nota publicada pelo Manchester United

Nosso processo começou em fevereiro de 2023, após todas as acusações contra Mason terem sido retiradas. Ao longo de tudo, levamos em consideração os desejos, direitos e perspectivas da suposta vítima, juntamente com os padrões e valores do clube, e buscamos coletar o máximo de informações e contexto possível. Isso nos obrigou a proceder com sensibilidade e cuidado para obter evidências que não sejam de domínio público, inclusive daqueles com conhecimento direto do caso.

Com base nas evidências disponíveis para nós, concluímos que o material postado online não forneceu uma imagem completa e que Mason não cometeu os crimes pelos quais foi originalmente acusado. Dito isso, como Mason reconhece publicamente hoje, ele cometeu erros pelos quais está assumindo a responsabilidade.

Todos os envolvidos, incluindo Mason, reconhecem as dificuldades para ele retomar a carreira no Manchester United. Portanto, foi acordado mutuamente que seria mais apropriado para ele fazer isso distante do Old Trafford, e agora nós trabalharemos com Mason para alcançar este desfecho.