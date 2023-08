Depoimento de Lucas Paquetá à Federação Inglesa é adiado

Correio Braziliense

Lucas Paquetá entrou em campo em duas partidas pelo West Ham no início da temporada 2023/24 - (crédito: West Ham/Divulgação)

O depoimento de Lucas Paquetá à Federação Inglesa de Futebol (FA) em relação a suposto envolvimento com apostas foi adiado. O meio-campista tinha concordo em prestar esclarecimento à entidade nesta segunda-feira (21/8). No entanto, o West Ham, clube do atleta brasileiro, solicitou a postergação do testemunho.

Em nota, o West Ham justificou que o atleta não poderia depor diante da falta de provas. "A FA falhou em fornecer qualquer evidência de má conduta com antecedência para Lucas Paquetá e equipe jurídica dele antes de um depoimento. O depoimento que estava prevista para hoje (21/8) e foi adiado por até três semanas, com os advogados de Paquetá insistindo que qualquer evidência deve ser fornecida com antecedência", diz o comunicado do clube.

Apesar da polêmica e do adiamento do depoimento de Lucas Paquetá, a entidade máxima do futebol inglês ressaltou que não comentará sobre o caso. São analisadas movimentações de contas de pessoas próximas a Paquetá em uma casa de pessoas durante partida do West Ham contra o Aston Villa, em 12 de março, na qual foi o meia foi advertido com cartão amarelo.

Na Inglaterra, a fiscalização de apostas esportivas é rigorosa. Atletas profissionais são proibidos de entrar no mundo das apostas, mesmo que não estejam envolvidos nos jogos em questão. Recentemente, uma punição foi imposta ao atacante Ivan Torney, do Brentford. Ele infringiu as regras em relação e recebeu gancho de oito meses.

Em 13 de abril passado, a liga inglesa aprovou a retirada de quaisquer estampas de patrocínios de marcas de apostas nas camisas das equipes. A partir da temporada 2026/2027, todos os clubes deverão ter cumprido com a nova regra. Atualmente, entre os 20 da primeira divisão, sete possuem casas de apostas como patrocinadores masters: Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Burnley, Everton, Fulham e West Ham.

O momento de tensão extracampo, no entanto, parece não ter surtido efeito negativo sobre Lucas Paquetá. No último domingo (20/8), o jogador esteve em campo e marcou um dos gols da vitória por 3 x 1 sobre o Chelsea, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.