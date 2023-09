Bitello deixa o Grêmio rumo ao Dínamo de Moscou, da Rússia

23/10/2022. Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA. Esportes. Lance da partida entre Grêmio e Nautico disputada na tarde deste domingo, no Estádio dos Aflitos, em Recife, em partida válida pela Campeonato Brasileiro 2022. - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA) Paulo Martins*

A história de Bitello e do Grêmio teve uma interrupção para o atual momento. Durante a semana, o clube tratará dos últimos detalhes da venda de uma das joias da base, com 23 anos, para o Dínamo de Moscou, da Rússia, por R$ 53 milhões, mantendo 70% dos direitos econômicos do atleta.



A serviço da Seleção Brasileira Pré-Olímpica, o meio-campista segue no Marrocos e deve ir ao país do novo clube para firmar o contrato antes do fechamento da janela local, nesta quinta-feira (12/9). Com isso, não deve mais atuar com a camisa tricolor, onde fez 92 jogos, 17 gols e oito assistências. Foi referente na volta da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro, no ano passado, sendo autor do gol do acesso, nos 3 x 0 sobre o Náutico, em Recife.

Para 2023, foi menos usado pelo técnico Renato Portaluppi com a chegada de estrangeiros como Felipe Carballo e Franco Cristaldo, uma vez que ambos cobrem setores onde Bitello joga, seja centralizado ou pelos lados. Esteve presente em 43 partidas, com nove tentos e cinco assistências, se sagrando campeão do Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha.

Sem o jogador, o Imortal segue na disputa pela permanência no G-4 do Brasileirão, indo a campo pela 23ª rodada nesta quinta-feira (14/9). Em logística para cumprir o jogo atrasado contra o Corinthians, pela 15ª data, o time sulista começa a sequência de jogos em São Paulo, onde visita o Bragantino, em Bragança Paulista, antes de encarar os alvinegros na capital do estado, no sábado (18/9).

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Diniz admite manutenção do time e prevê dificuldades contra o Peru

Diniz admite manutenção do time e prevê dificuldades contra o Peru Esportes NFL: Aaron Rodgers perde a temporada por lesão no tendão de Aquiles

NFL: Aaron Rodgers perde a temporada por lesão no tendão de Aquiles Esportes Tenista Wawrinka culpa Piqué por falta de público na Copa Davis