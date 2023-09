Alemanha afasta crise e derrota França em amistoso de seleções

Gol de Muller abriu o caminho para a vitória alemã contra a França - (crédito: Franck Fifa/ AFP) Arthur Ribeiro*

Xô crise! A Alemanha venceu a França por 2 x 1 nesta terça-feira (12/9) em amistoso de seleções disputado em Dortmund, cidade alemã. Os tetracampeões mundiais voltaram ao caminho das vitórias após quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos e espantaram a má fase. Do outro lado, a França deixou Kylian Mbappe no banco e sofreu o primeiro revés desde a final da Copa do Mundo do Catar, contra a Argentina de Messi.

O confronto ainda marcou o retorno de Rudi Voller ao comando da Alemanha. Técnico da equipe no vice mundial para o Brasil em 2002, o ex-atacante assumiu interinamente após a demissão de Hansi Flick. Os gols da partida foram marcados por Thomas Muller – que completa 34 anos nesta quarta (13/9) – e Leroy Sané, enquanto Antoine Griezmann diminuiu para a França.

Voller lançou a campo uma Alemanha com três mudanças em relação aquela goleada pelo Japão no último sábado (9/9). Uma das alterações foi do veterano Thomas Muller na vaga de Kai Havertz e fez efeito logo aos três minutos de jogo. No primeiro ataque dos donos da casa, Gnabry enfiou para Henrichs na área, que cruzou para trás e viu Muller dominar com tranquilidade e chutar forte para abrir 1 x 0 no placar.

Após cair de mau jeito, Gundogan precisou ser substituído ainda aos 25 da primeira etapa por dores nas costas. Com a saída do meio-campista, os alemães perderam parte do ímpeto, enquanto a França aproveitou para entrar no jogo. Aos 37 veio a primeira chance dos azuis, em cabeçada firme de Tchouaméni para boa defesa de Ter Stegen.

Na volta do intervalo, o volante do Real Madrid seguiu levando perigo à baliza alemã, mas continuou parando no goleiro. A melhor chance francesa veio apenas aos 36, quando Griezmann aproveitou a bola mal cortada pela defesa e mandou de primeira. Mais uma vez, Ter Stegen apareceu firme e evitou o gol de empate.

A reta final de partida marcou a ida de Leroy Sané do céu ao inferno. Aos 37, o atacante do Bayern de Munique recebeu na direita, conduziu até perto da pequena área e finalizou na saída de Maignan para fazer 2 x 0 para a Alemanha. Apenas dois minutos depois, o jogador foi sem freio para marcar Camavinga e derrubou o francês na área. O árbitro assinalou pênalti no lance e Griezmann bateu no canto para diminuir a desvantagem da França para 2 x 1. Ainda assim, o tempo era pouco para uma possível reviravolta e o placar se manteve até o apito final. Vitória da Alemanha e respiro contra a crise.



Com o fim da Data FIFA, os próximos compromissos internacionais estão marcados apenas para meados de outubro. A França visita a Holanda pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024 em 13 de outubro, enquanto a Alemanha encara os Estados Unidos no dia seguinte. Por serem anfitriões do torneio, os alemães não disputam a classificatória para a Euro.

Ficha técnica

ALEMANHA 2

Ter Stegen; Tah, Sule, Rudiger e Henrichs (Gosens); Emre Can, Gundogan (Groß) e Wirtz (Hofmann); Sané, Muller (Havertz) e Gnabry (Brandt). Técnico: Rudi Voller (interino).

FRANÇA 1

Maignan; Pavard (Koundé), Todibo, Saliba e Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot (Fofana), Camavinga e Griezmann; Coman (Dembélé) e Kolo Muani (Thuram).

Gols: Muller, aos 3 do primeiro tempo, Sané, aos 37 do segundo tempo, e Griezmann, aos 39 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Groß e Rudiger

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Estádio: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE)