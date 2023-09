Conmebol abre venda para ingressos da final da Libertadores

Duas das três categorias de ingressos para a final da Libertadores, estabelecidas pela Conmebol, já estão disponíveis para vendas abertas nesta terça-feira (12/9) - (crédito: Divulgação/Conmebol) Paulo Martins*

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou o começo das vendas dos ingressos para a final da Libertadores 2023, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 4 de novembro, nesta terça-feira (12/9). Os setores e preços foram definidos pela entidade, com parte dos ingressos podendo ser adquiridos imediatamente, apenas se tratando de bilhetes exclusivos do órgão.



As partes de frente às laterais do campo são as de maior valor e as já disponíveis para compra. Nomeadas de categoria 1 e 2, os valores variam de R$ 800 e R$ 1300, em uma conversão direta para o real, com a medida oficial da Conmebol sendo em dólar. Esta foi uma das preocupações para esta decisão: sem conseguir encher os estádios nas últimas finais continentais, houve uma redução nos preços para viabilizar a ida dos torcedores ao local da decisão.

Com isso, os ingressos da categoria 3 — exclusivo dos times finalistas, atrás dos gols — custarão 50 dólares, ou R$ 260, na cotação atual. O repasse será feito depois das classificações à final do certame, com as semifinais realizadas entre o fim de setembro e o começo de outubro. Os bilhetes são nominais e intransferíveis, com a compra máxima de cinco ingressos por torcedor, com a necessidade de registro dos acompanhantes do titular.

A queda do valor de entrada ao local do jogo é uma medida constante da entidade nas últimas finais. Considerando 2021 e 2022, as duas decisões após o ápice da pandemia, com capacidade cheia nos estádios, este é o maior corte no preço. Tendo em conta o valor mais acessível, direcionado aos clubes finalistas, a redução para 2023 foi de 65%, em comparação aos 29% entre as decisões de Montevidéu e Guayaquil.

Esta é a segunda vez em quatro anos em que o principal estádio carioca recebe a final da Libertadores. Em 2020, com capacidade reduzida devido à pandemia de covid-19, o Palmeiras venceu o Santos por 1 x 0 e conquistou o bicampeonato histórico da competição. A equipe paulista pode voltar ao mesmo palco caso se classifique contra o Boca Juniors, enquanto o Fluminense — finalista de 2008, decidindo o jogo de volta também no Maracanã — tem a chave brasileira na outra face, contra o Internacional.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

