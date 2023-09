Marquinhos valoriza gol; Neymar detona campo: "Futebol sul-americano"

Neymar disse que se entregou ao árbitro sobre impedimento em gol, mas o juiz preferiu esperar pelo posicionamento do VAR - (crédito: Ernesto Benavides/AFP) Marcos Paulo Lima

Autor do gol da vitória do Brasil aos 44 minutos do segundo tempo depois de uma cobrança de escanteio de Neymar, o zagueiro Marquinhos balançou a rede pela sétima vez em 80 partidas com a camisa do Brasil. Referência da defesa desde o fim da Copa do Mundo na Rússia em 2018, quando assumiu a vaga de Miranda ao lado de Thiago Silva no setor, o beque celebrou o lance decisivo.

"Essa vai ser a cara da Seleção, a gente tem um jogo muito agressivo, o professor insiste muito nisso”, declarou logo depois da partida em entrevista ao SporTV. Foi muito bom não ter tomado gol em um jogo difícil como foi. A gente esperava, mas é claro que cada jogo tem uma história. A gente tem que saber procurar o resultado independentemente da maneira que o adversário atua. O gol saiu em uma bola parada, que ninguém imaginava, mas que define jogo também", valorizou o jogador do Paris Saint-Germain.

Autor do cruzamento para Marquinhos, Neymar avaliou o início do projeto para a Copa de 2026. "O Fernando Diniz é uma pessoa fantástica, um grande treinador, temos que dar tempo a ele para implementar o trabalho. Estamos tentando ficar mais focados, redobrar a atenção para aprendermos o que ele quer. Começo de trabalho é assim", ponderou em entrevista ao canal ofuiclear nas redes sociais", avaliou.

O camisa 10 deixou o jogo aborrecido com o gramado do Estádio Nacional de Lima. "Muita dificuldade pelo campo. Estava muito ruim, é o futebol sul-americano. Jogo muito duro. Campo super seco, duro. Isso dificulta nosso jogo, de passe rápido e por isso que tivemos muitos erros. Temos que tentar ao máximo e a gente conseguiu o gol na bola parada", criticou Neymar em entrevista ao UOL.

Naymar fez uma inconfidência sobre o lance do primeiro gol anulado do BrasUOLil. "Eu já tinha falado para ele que estava impedido, que podia continuar, que eu ia ajudá-los. Do Richarlison eu acho que não, imagem estava na diagonal e não tem tanta precisão nisso. Futebol todos vêm pra ver gol. Quando na dúvida é cancelado fica chato", reclamou o atacante.

De volta à Seleção depois de deixar a Copa do Mundo de 2022 contundido, Gabriel Jesus entrou no lugar de Richarlison no segundo tempo. "Estou feliz de poder estar aqui novamente, agora recuperado do joelho. São três pontos muito importantes. Nunca é fácil e nunca foi fácil vir jogar contra eles aqui, na casa deles, da maneira que eles jogaram. Prenderam o jogo, fizeram muita cera. O lance do gol do Richarlison demorou bastante também (para o VAR decidir). Isso tudo eles fizeram para desconcentrar a gente. A equipe continuou focada para fazer o gol. Conseguimos graças ao time inteiro, acho que a equipe está em evolução", analisou.