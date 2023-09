Atuações: veja como se saíram os jogadores da Seleção contra o Peru

Jogadores da Seleção Brasileira na foto oficial antes do duelo contra o Peru, pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Vitor Silva/CBF) Victor Parrini Danilo Queiroz

Seja com espetáculo ou na base da insistência, a Seleção Brasileira mostrou que o importante é vencer. O gol marcado pelo zagueiro Marquinhos, aos 45 minutos, no 1 x 0 contra o Peru, mostrou foco da equipe ensaiada por Fernando Diniz e adaptação da trupe para lidar com diferentes cenários.



O Brasil dominou o Peru. Balançou as redes três vezes, mas só a cabeçada do zagueiro valeu. Neymar e Richarlison também comemoraram, mas foram freados pelo VAR. O ataque envolveu, o meio criou e a defesa não comprometeu.

Veja as notas para as atuações dos jogadores:



Ederson — Nota: 6,3

A ineficiência do ataque peruano rendeu uma noite tranquila ao goleiro. As principais colaborações foram nas saídas de jogo, com passes curtos e lançamentos.



Danilo — Nota: 6,4

Foi defensivamente seguro. Não cometeu faltas, bloqueou chutes e, de quebra, colaborou com a transição para o ataque com 92% de acertos dos passes e uma bola longa bem sucedida.



Marquinhos — Nota: 8,0

Salvador da pátria, buscou ser eficiente nas jogadas de bola parada e na saída da defesa para o meio de campo. Foi recompensado com o gol de cabeça em jogada ensaiada com a fuga da marcação e antecipação aos adversários.



Gabriel Magalhães — Nota: 6,5

A liberdade concedida ao time brasileiro permitiu que o zagueiro atuasse como uma espécie de lateral/ala. Ganhou os dois duelos pelo alto, sofreu uma falta e teve 90% de aproveitamento nos passes.



Renan Lodi — Nota: 5,0

Apesar do jogo sem grandes ameaças, teve atuação abaixo. Cometeu faltas, perdeu bolas e perdeu todos os duelos, pelo alto e por baixo.



Casemiro — Nota: 7,0

Cão de guarda da Seleção Brasileira, participou diretamente do gol anulado de Neymar aos 15 minutos. No meio de campo, observou o avanço de Raphinha pela esquerda e deu passe na medida para o camisa 7 servir o craque.



Bruno Guimarães — Nota: 6,5

Fez cruzamento perfeito para Richarlison no segundo gol anulado do Brasil. Com papel importante na saída de bola, foi caçado no meio-campo e sofreu algumas faltas. Bom senso de posicionamento no setor. Firme na marcação, tomou um cartão amarelo por parar um contra-ataque.



Neymar — Nota: 7,0

Mesmo fora do ritmo ideal de jogo, ficou os 90 minutos em campo (saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo). Bem marcado, sofreu muitas faltas, mas se entendeu bem com Rodrygo e criou situações importantes da Seleção Brasileira. Foi preciso na assistência para o gol.



Raphinha — Nota: 6,0

Marcou o primeiro gol anulado do Brasil e se movimentou para ser opção de passe na zona ofensiva do ataque montado por Fernando Diniz. Tomou um amarelo evitável ao marcar Guerrero. Se esforçou na etapa final, mas esbarrou na marcação.



Rodrygo — Nota: 6,5

Distribuiu bem o jogo e sempre surgia bem posicionado na esquerda. Deu trabalho para o setor defensivo do Peru e procurou se entender com Neymar. No segundo tempo, seguiu como ótima opção para construção de jogadas ofensivas do Brasil.



Richarlison — Nota: 5,5

Participou dos dois gols anulados do Brasil no primeiro tempo. No segundo lance, mostrou bom posicionamento no cabeceio. Entretanto, ainda sofre com a questão psicológica de não marcar pela Seleção e ganha peso extra diante de mais uma Data Fifa em branco.



Fernando Diniz (técnico) — Nota: 7,5

Apostou na repetição para entrosar a Seleção Brasileira ao estilo de jogo proposto. Com o Peru bem na marcação, manteve os principais jogadores em campo até a Seleção conseguir abrir o placar. Termina a primeira leva de jogos das Eliminatórias com 100% de aproveitamento.



Reservas

Gabriel Jesus — Nota: 5,0

Assim como no jogo contra a Bolívia, foi acionado no segundo tempo para substituir Richarlison. Porém, com o Peru mais retraído, não teve as mesmas chances ofensivas que o companheiro teve na etapa inicial.

Gabriel Martinelli — Nota: 7,0

Entrou no lugar de Raphinha e jogou apenas 10 minutos. Tentou explorar as jogadas individuais pela ponta. Em uma das poucas investidas pela esquerda, arrancou escanteio que resultou no gol de Marquinhos.



Raphael Veiga — Sem nota

Entrou nos acréscimos do segundo tempo no lugar de Neymar.



Joelinton — Sem nota

Teve pouco tempo em campo na reta final



Vanderson — Sem nota

Foi acionado por Fernando Diniz apenas no final do segundo tempo