Estado de São Paulo amplia hegemonia na Copa do Brasil

Existe uma curiosidade por trás da final da Copa do Brasil. Das 34 finais disputados no torneio, apenas quatro foram decididas entre um time paulista e um carioca. O capítulo mais recente dessa história entre as duas praças mais influentes dos gramados do país foi escrito neste domingo (24/9). Com o empate por 1 x 1 com o Flamengo, o São Paulo faturou o título inédito e escancarou a hegemonia do estado nos confrontos diretos e no torneio.

Das quatro finais entre equipes de São Paulo e do Rio de Janeiro, três foram vencidas pelos paulistas. A história vem desde 2004, quando o Santo André foi a zebra contra o Flamengo em pleno maracanã. No ano seguinte, Vagner Mancini guiou o Paulista de Jundiaí para o sucesso contra o Fluminense em São Januário. Neste domingo, o tricolor do Morumbi desbancou o Fla.

A exceção à “regra” é a conquista flamenguista do tetracampeonato sobre o Corinthians, em 2022. Os alvinegros, porém, venderam caro a derrota, nos pênaltis, 6 x 5, no Maracanã.



Embora a Copa do Brasil seja rotulada como torneio mais democrático do calendário nacional, somente sete estados se orgulham de terem clubes campeões do torneio. São Paulo puxa a fila, com 11 canecos. Minas Gerais é o vice-líder, com oito troféus. Rio Grande do Sul (7), Rio de Janeiro (6), Pernambuco, Santa Catarina e Paraná, com um título cada, completam a lista.

Finais Rio-SP



2023: São Paulo x Flamengo

2022: Flamengo x Corinthians

2005: Paulista x Fluminense

2004: Santo André x Flamengo



Campeões da Copa do Brasil



Cruzeiro: 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio: 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras: 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Flamengo: 4 títulos (1990, 2006, 2013 e 2022)

Corinthians: 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Atlético-MG: 2 títulos (2014 e 2021)

São Paulo: 1 título (2023)

Internacional: 1 título (1992)

Vasco: 1 título (2011)

Santos: 1 título (2010)

Fluminense: 1 título (2007)

Sport: 1 título (2008)

Criciúma: 1 título (1991)

Athletico-PR: 1 título (2019)

Paulista: 1 título (2005)

Santo André: 1 título (2004)

Juventude: 1 título (1999)