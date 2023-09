Gol aos 45 do segundo tempo tira o Vasco do Z-4 após 128 dias

O Vasco deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após 128 dias. A aflição cruzmaltina ganhou um alívio após a vitória por 1 x 0 sobre o América-MG, nesta segunda-feira (25/9), na Arena Independência, em Belo Horizonte, em partida atrasada pela 15ª rodada da elite nacional.



A equipe cruzmaltina entrou no Z-4 na 7ª rodada da Série A, após a derrota por 4 x 2 para o São Paulo, no Morumbi. De lá para cá, agonizou 3.072 horas sob ameaças do quinto rebaixamento. Nas 10 partidas seguintes ao tropeço na capital paulista, deixou de pontuar em oito. Venceu Cuiabá e Grêmio, apenas.



Hoje, após pouco mais de seis meses de Ramonismo, o clube vive o melhor momento no Campeonato Brasileiro. Somou 10 dos 12 pontos disputados e saltou duas posições, da 17ª para a 15ª.

Os três pontos vascaínos vieram com drama. O empate insistia em roubar a cena no placar do Independência até os 45 minutos do segundo tempo, quando brilhou a estrela do volante Jair. O camisa aproveitou a cobrança à meia altura de Paulinho e desviou de cabeça para o canto esquerdo de Matheus Cavichioli.



De quebra, o gol serviu para encerrar um jejum de 47 anos sem vitória contra a trupe americana em Minas Gerais. O último triunfo cruzmaltino sobre o Coelho em gramados mineiros aconteceu em 21 de outubro de 1976, no Mineirão, por 3 x 2. Embalado, o Vasco volta a campo no domingo (1º/10), às 16h, no confronto direto contra o Santos, na Vila Belmiro.