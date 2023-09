Brasiliense Caio Bonfim ensaia para o Pan com Paris-2024 no horizonte

O marchador atlético brasiliense, Caio Bonfim (CASO-DF), foi oficialmente convocado, na última quinta-feira (21/9), para os Jogos Pan-Americanos do Chile, marcados para acontecer entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro.

A decisão foi anunciada durante a realização de uma live, apresentada pelo presidente do Comitê de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos, pelo Canal Atletismo Brasil.

Grande destaque da seleção brasileira no Campeonato Mundial de Atletismo de Budapeste, na Hungria, em agosto passado, Bonfim vestiu a medalha de bronze conquistada após a prova de 20km garantindo já estar com a cabeça na competição sediada no Chile.

"Estou muito feliz por participar do Pan e por poder tentar mais uma medalha. Disse e repito a temporada não acabou, acaba só depois do Pan. Estou treinando da melhor maneira possível para buscar o melhor resultado para o Brasil", disse o atleta, de 32 anos, à CBAt.

Já de olho nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, atletas de diversas localidades estarão em Santiago para seguir com o calendário da modalidade de 2023. Portador de nível técnico alto, o Pan contará com competidores naturais de países conhecidos como referências na marcha atlética, como Colômbia, Peru, México, Guatemala, Canadá e Equador, por exemplo.

Durante a última semana do mês de setembro, Caio Bonfim embarca para um camping de treinamento em altitude, em Bogotá, na Colômbia, para incrementar e finalizar os preparativos para Santiago-2023.

"Vai ser uma competição importante. Depois de ganhar medalha no Mundial, num ano pré-olímpico, o Pan vai ser especial", disse ele. "Vivi isso em 2019, em Lima, mas infelizmente os Jogos de Tóquio, em função da pandemia, foram adiados para 2021", lamentou.

Duas vezes medalhista em Jogos Pan-Americanos, com a prata em Lima-2019, e o bronze em Toronto-2015, Bonfim revela enxergar a competição como um "tempero" para os Jogos Olímpicos. "Os Jogos Pan-Americanos trazem essa cara, com um tempero, um aperitivo para a Olimpíada. Por isso, estamos trabalhando bastante para ter boa atuação no Chile", garantiu.

Orientado pelos pais Gianetti Bonfim e João Sena, em Sobradinho, no Distrito Federal, Caio disputará, em Santiago, além dos 20km, a prova de revezamento de marcha atlética, nova disputa do programa. Em Mundiais, o brasiliense possui duas medalhas de bronze, conquistadas em Londres-2017 e Budapeste-2023. A marca conquistada na Hungria, de 1:17:47, é, inclusive, o recorde brasileiro dos 20km.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Mãe de jovem ginasta ignorada em premiação admite dor e não crê em 'desculpa genuína'

Mãe de jovem ginasta ignorada em premiação admite dor e não crê em 'desculpa genuína' Esportes Como o Fla frustrou a projeção de ano perfeito do futebol carioca

Como o Fla frustrou a projeção de ano perfeito do futebol carioca Esportes Gol aos 45 do segundo tempo tira o Vasco do Z-4 após 128 dias

Gol aos 45 do segundo tempo tira o Vasco do Z-4 após 128 dias Esportes Zico avalia ano caótico do Flamengo: "O cara lá de cima não perdoa"

Zico avalia ano caótico do Flamengo: "O cara lá de cima não perdoa" Esportes Neymar desmente jornal e nega ter pedido saída de Jorge Jesus do Al-Hilal

Neymar desmente jornal e nega ter pedido saída de Jorge Jesus do Al-Hilal Esportes Zico dá palestra sobre liderança em Brasília, com histórias da carreira