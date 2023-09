Guia das semifinais da Libertadores: jogos, escalações e onde assistir

A hora da decisão chegou. Os estádios e as torcidas vão pulsar mais do que nunca nesta edição da Libertadores. Em 180 minutos, cada chave definirá os classificados à final da competição, no Maracanã, marcada para o dia 4 de novembro. Nesta quarta (27/9) e quinta-feira (28/9), os jogos de ida contam metade da história da penúltima etapa do campeonato.

A ambição pela Glória Eterna vai além do troféu e da ida ao Mundial de Clubes, contando também com as grandes premiações para os classificados. Os sobreviventes do torneio somam cerca de R$ 12 milhões pela presença, garantem outros R$ 36 milhões pela ida à finalíssima e, em caso de vitória, ganham mais R$ 58 milhões.

Entre os quatro clubes se faz notar a história e a tradição ao longo da competição. Apenas o Fluminense busca a conquista inédita, enquanto os demais três times contribuem com taças no passado da Liberta. O argentino Boca Juniors — único não brasileiro restante — vive a obsessão da sétima copa, para empatar com o rival Independiente, o Palmeiras quer um reinado entre os conquistadores nacionais ao buscar o tetra e o Inter busca se somar ao grupo tricampeão, junto do arquirrival Grêmio, de Flamengo, Santos e São Paulo, além do alviverde paulista.

Fluminense x Internacional

A batalha brasileira tem dois técnicos com necessidade de se reafirmar dentro dos cargos. Depois de ter assumido a Seleção Brasileira, Fernando Diniz teve uma leve queda e busca recuperar o primor que fez o Tricolor encantar o país inteiro com um futebol envolvente. Por outro lado, a segunda passagem de Eduardo Coudet mantém uma sensação de dívida pelo argentino, que deixou o Colorado com uma temporada em andamento em 2020: "Chacho" chegou à melhor campanha pessoal na história da competição, mas deseja ir por mais.

Local: Maracanã

Horário: Quarta-feira (27/9), às 21h30

Transmissão: Globo

Escalações Prováveis:

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Marcelo; Alexsander, André, Lima e Jhon Arias; John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; De Pena, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson, Luiz Adriano e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Boca Juniors x Palmeiras

Do outro lado da chave, um Brasil e Argentina brinda as semis com um clássico de ambas partes. Vindos de instabilidade, ambas equipes se encontram no momento mais crucial da temporada, com mais um duelo frente a frente. É a terceira semifinal entre ambos no século 21, com os Xeneizes mantendo, de momento, uma freguesia invicta, ao superar o Palestra e chegar às finais de 2001 e 2018. Depois da primeira parte de semifinal, entre os dois duelos, os portenhos ainda têm o Superclássico contra o River Plate, pela Copa da Superliga.

Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

Horário: Quinta-feira (28/9), às 21h30

Transmissão: ESPN e Star+

Escalações Prováveis:

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga e Mayke; Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Boca Juniors

Romero; Advíncula, Rojo, Figal (Valentini) e Fabra; Pol Fernández, Medina e Barco; Zeballos, Cavani e Janson. Técnico: Jorge Almirón



