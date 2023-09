Guia das semifinais da Sul-Americana: jogos, escalações e onde assistir

A penúltima fase da Copa Sul-Americana de 2023 está prestes a começar. Com a largada marcada para esta terça-feira (26/9), com o confronto de ida entre Corinthians x Fortaleza, e o compromisso derradeiro no dia 4 de outubro, com o jogo da volta entre Defensa y Justicia e LDU de Quito, a competição está a apenas quatro partidas de conhecer os finalistas da vez.

Enquanto um dos lados será responsável pelos únicos dois títulos presentes nas meias-finais, o outro estará em busca de títulos inéditos. Em busca de uma primeira conquista, Corinthians e Fortaleza protagonizaram um duelo equilibrado no retrospecto recente. Nos últimos 10 jogos, foram quatro vitórias para o time paulista, três para o cearense, e mais três empates.

Donos de um título cada, LDU de Quito e Defensa y Justicia pretendem manter o bom momento nos campeonatos equatoriano e argentino, respectivamente, para alcançar o bicampeonato. Apesar de estarem ambos entre as três primeiras posições dos campeonatos, um título do torneio continental daria uma vaga para retornar à Libertadores em 2024. As duas equipes não marcam presença na primeira prateleira do futebol sul-americano desde 2021.

Em decorrência da distribuição de conquistas e da configuração dos confrontos, a competição terá, inevitavelmente, um campeão inédito. A final colocará frente a frente uma equipe uma vez campeã diante de um inédito finalista, independente de quem estiver lá. A grande decisão, marcada para o dia 28 de outubro, acontecerá no Estádio Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este, na cidade de Maldonado, no Uruguai.

Corinthians x Fortaleza

O embate brasileiro na penúltima fase da edição de 2023 da Sul-Americana chegará, para ambos os lados, como uma oportunidade para romper uma barreira nunca antes superada. Ambos Corinthians e Fortaleza jamais chegaram à decisão do segundo torneio interclubes mais importante da América Latina. Os status mais altos alcançados pelas duas equipes foram justamente as semifinais. Enquanto o Fortaleza chega pela primeira vez, o Corinthians buscará um desfecho diferente em relação à campanha de 2019, quando perdeu para o Independiente Del Valle, na mesma fase.

Data: terça-feira (26/9), às 21h30

Local: Neo Química Arena

Transmissão: SBT, ESPN e Star+

Escalações prováveis:

Corinthians:

Cássio; Fagner, Gil, L. Veríssimo e Fábio Santos; G. Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Fortaleza:

João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

LDU de Quito x Defensa y Justicia

O duelo entre estrangeiros será o responsável por colocar em campo os únicos dois títulos de Sul-Americana entre os quatro semifinalistas. Campeões em 2009 e 2020, respectivamente, LDU e Defensa y Justicia buscarão desempenhar o melhor futebol possível para chegar mais perto de um segundo título. A conquista da honraria significaria, para ambos, uma oportunidade de dar sequência à temporada positiva vivida até aqui. Nos respectivos campeonatos nacionais, o time argentino está na terceira colocação, enquanto o equatoriano, na primeira.

Data: quarta-feira (27/9), às 19h

Local: Casa Blanca

Transmissão: Paramount+

Escalações prováveis:

LDU de Quito:

Alexander Domínguez; Daykol Romero, Ricardo Adé, Leonel Quiñonez e Bryan Ramírez; Zambrano, Piovi e Ibarra; Alzugaray, Jose Enrique ngulo e Alexander Alvarado. Técnico: Luis Zubeldia.

Defensa y Justicia:

Bologna; Tripichio, Malatini, Mingo e Cáceres; Julián López, Manuel Duarte e Alexis Soto; Santiago Solari, Gastón Togni e Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.



*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

