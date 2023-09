Depois da vítoria do Vasco da Gama sobre o América Mineiro nos minutos finais por 1 a 0, na segunda-feira (25/9), o ex-deputado federal Cabo Daciolo publicou um vídeo na rede social X —anteriormente conhecida como Twitter— em que chama de "momento de adoração" e fala sobre o atual momento do Vasco. Durante o vídeo, ele usa como fundo a música Porque Ele Vive, do grupo musical Harpa Cristã enquanto fala do time de coração e da torcida. Veja o vídeo:

O ex-deputado federalno momento compartilhado com os seguidores fala sobre a torcida e a fé: "Vamos conectar a torcida do Vasco, com o criador", diz em um dos trechos do vídeo. O clube está momentaneamente fora da zona de rebaixamento e ocupa a 15° posição, com isso a fé tem movido montanhas para os vascaínos, que assim como Daciolo tem sonhado com a classificação para competições internacionais como a Copa Sul-Americana e a Libertadores da América.

Nos últimos oito jogos do clube cruzmaltino, foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Alguns torcedores do Vasco apontam que o momento da virada de chave do clube foi a oração feita por Daciolo no clube, no dia 4 de agosto. Os torcedores do clube estiveram presentes para “um grande clamor”, o Vasco vivia o pior momento na temporada e amargava uma sequência de derrotas e vivia o sério risco de rebaixamento para a Série B — em 17 partidas, o Vasco havia ganhado apenas duas vezes no campeonato brasileiro.

Confira os resultados do Vasco após a oração de Daciolo:



6 de agosto - Vasco 1 x 0 Grêmio

14 de agosto - Vasco 1 x 1 Bragantino

20 de agosto - Vasco 1 x 0 Atlético Mineiro

27 de agosto - Vasco 0 x 1 Palmeiras

3 de setembro - Vasco 1 x 1 Bahia

16 de setembro - Vasco 4 x 2 Fluminense

21 de setembro - Vasco 5 x 1 Coritiba

25 de setembro - Vasco 1 x 0 América-MG



