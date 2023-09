Por infrações na Sula: São Paulo e Dorival são multados em R$ 422 mil

O São Paulo e o treinador Dorival Júnior foram multados pela Conmebol no valor de US$ 85 mil (cerca de R$ 422 mil). As punições foram impostas em decorrência de infrações cometidas na partida de volta contra a LDU de Quito, no Morumbi, pelas quartas de finais da Copa Sul-Americana.

A infração diz respeito a um atraso da equipe em retornar ao campo para o segundo tempo, após o intervalo. Ambos Dorival e São Paulo foram penalizados pelo mesmo motivo. Apesar disso, foi o treinador quem recebeu a sanção mais pesada. A ele, foi imposto um valor de US$ 50 mil (R$ 248 mil), enquanto para o time, US$ 20 mil (R$ 99 mil).

O regulamento da competição prevê multas tanto para o clube, quanto para o comandante do corpo técnico, em situações da mesma espécie. Apesar disso, ambos foram multados com os valores mínimos.

A equipe do Morumbi, além disso, sofreu outras duas sanções. Por violar o artigo 12.2, responsável por impor restrições ao comportamento da torcida, como atirar objetos no gramado ou acender sinalizadores, por exemplo, o clube foi multado em U$ 10 mil (R$ 49 mil).

A segunda, relacionada ao artigo 7.3.4.1, responsável por obrigar a presença dos jogadores na coletiva de imprensa pós-jogo, rendeu multa de U$ 5 mil (R$ 25 mil). O Tricolor, porém, ainda poderá recorrer. O valor das multas, se mantidos após a apresentação dos recursos, serão descontadas da premiação dada à equipe pela participação na Sula.

Nesta mesma partida, o São Paulo acabou eliminado do torneio pela equipe equatoriana. Após ser derrotada por 2x1, fora de casa, caiu nos pênaltis no Morumbi, mesmo com a vitória por 1x0. Por conta da conquista da Copa do Brasil, no último domingo (24/9), no entanto, a equipe garantiu vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

