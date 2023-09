F1 volta a ter uma mulher pilotando em testes pela primeira vez desde 2018

A Fórmula 1 voltou a ter uma mulher atrás dos volantes pela primeira vez nos últimos cinco anos. Jessica Hawkins, pilota embaixadora da Aston Martin, guiou o carro AMR21 – da temporada 2021 – da montadora de Silverstone durante testes realizados na semana passada no Hungaroring, em Budapeste, Hungria. A britânica de 28 anos repetiu o feito de Tatiana Calderón, que guiou pela Sauber durante filmagens no México em 2018.

Jessica faz parte do time da Aston Martin há dois anos e já havia trabalhado no simulador antes de participar do teste no circuito húngaro, onde completou 26 voltas com direito a chuva e pista molhada. Ela dividiu o carro com o brasileiro Felipe Drugovich, reserva da equipe. O evento ainda serviu como preparação para a disputa da F1 Academy, categoria inteiramente feminina com previsão de início para 2024.

“Eu gostaria de dizer um grande obrigado a todos na Aston Martin por terem a confiança em mim, acreditarem e me darem essa oportunidade. Chegar aqui me custou cada gota de sangue, suor e lágrimas. Quando soube que seria uma possibilidade, mal pude acreditar. Tive que manter o segredo por meses, o que foi bem difícil! Valeu muito a pena e me deu percepções muito valiosas. Nada vai se compara a acelerar e frear um carro de F1. Analisando os dados, estou muito orgulhosa da minha performance”, celebrou Hawkins ao site oficial da escuderia.

Com passagens pelo kart e pela W Series, além de já ter atuado como dublê de piloto em um filme da franquia 007, Jessica acrescentou que dirigir um Fórmula 1 foi a realização de um sonho. “Estava preparada para fazer isso há um longo tempo. Vou continuar buscando mais e mais, e no processo quero inspirar outras mulheres e fazê-las saber que elas devem continuar seguindo seus sonhos, não importa o que seja”, completou.

O desempenho de Hawkins na pista ainda arrancou elogios de Mike Krack. Para o chefe de equipe da Aston Martin, o momento foi especial para todos e a decisão de escolher ela para pilotar foi fácil, especialmente por todo o histórico de preparação da britânica.

Além de Jessica na montadora de Silverstone, outros quatro times da elite do automobilismo contam com pilotos mulheres nas academias ou sistemas. A Ferrari tem Maya Weug e Aurelia Nobels; Alpine está com a dupla Abbi Pulling e Sophia Flörsch; enquanto Jamie Chadwick e Luna Fluxá integram Williams e Mercedes, respectivamente.



