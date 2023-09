Messi pode superar Daniel Alves hoje e se tornar o senhor dos troféus

Após pouco mais de dois meses nos Estados Unidos e apenas 12 jogos disputados, Lionel Messi está a apenas um passo de conquistar o segundo título com a camisa do Inter Miami. Nesta quarta-feira (27/9), às 21h30 (de Brasília), o argentino liderará a equipe cor-de-rosa diante do Houston Dynamo na tentativa de conquistar a US Open Cup — a conquista seria apenas a segunda da história da equipe presidida pelo ex-jogador britânico David Beckham.

Dúvida para começar jogando em decorrência de um leve problema muscular na coxa direita, sentido durante a última partida da equipe, contra o Toronto FC, pela MLS, Messi alcançará um feito caso seja campeão da Copa dos Estados Unidos.

A conquista do troféu seria a honraria coletiva de número 43 para o argentino, o que o concederia o título de jogador com mais títulos na história do futebol — até o momento, ele está empatado com o brasileiro Daniel Alves, ambos com 42.

O impacto causado pelo argentino desde a chegada à Flórida é notável. Na terra do Tio Sam desde o dia 16 de julho, Messi jogará a segunda decisão pelo novo clube. A primeira aconteceu diante do Nashville, pela Leagues Cup, no último dia 19 de agosto, após vitória nos pênaltis contra o Nashville.

Em campo por uma dúzia de oportunidades, o atacante marcou 11 vezes e distribuiu cinco assistências.

Trajetória

Disputada desde março, a Copa dos Estados Unidos trouxe ao Inter Miami adversários como o Miami FC, Charleston, Nashville e Birmingham. Na semifinal, a equipe derrotou o FC Cincinnati.

O Houston Dynamo, adversário da vez, passou por Tampa Bay, Sporting Kansas City, Minnesota, Chicago Fire e Real Salt Lake. A equipe do Texas, ao contrário do desafiante, possui uma cabine de troféus mais recheada. Além de bicampeão da MLS, o Dynamo também possui no currículo o título da U.S Open Cup, conquistado em 2018.

FICHA TÉCNICA

Inter Miami x Houston Dynamo

Data: 27/09, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Local: DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale (Estados Unidos)

Transmissão: Cazé TV

Prováveis escalações:

Inter Miami: Callender; Yedlin, Aviles, Kryvstov, Miller e Allen (Jordi Alba); Busquets, Facundo Farías e David Ruiz; Taylor (Messi) e Josef Martínez. Técnico: Tata Martino.

Houston Dynamo: Clark; Escobar, Bartlow, Hadebe e Smith; Caicedo, Héctor Herrera e Carasquilla; Iturre, Kowalczyk e Ibrahim. Técnico: Ben Olsen.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

