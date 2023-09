Em jogão no Maraca, Flu e Inter empatam na ida da semi da Libertadores

Em grande jogo no Maracanã com reviravoltas e expulsão, Fluminense e Internacional empataram por 2 x 2, na noite desta quarta-feira (27), diante de 67 mil torcedores no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Cano abriu o placar para os donos da casa, o Colorado virou com Hugo Mallo e Alan Patrick, mas o atacante argentino voltou a aparecer e empatou novamente o duelo.

O lateral-direito Samuel Xavier foi expulso no primeiro tempo, após receber dois cartões amarelos em um intervalo de cinco minutos, quando a partida estava 1 x 0 para o tricolor. O time gaúcho teve um gol anulado pelo árbitro de vídeo por toque na mão em cabeçada de Mercado.

O jogo de volta acontece na quarta-feira da semana que vem, no dia 4 de outubro, às 21h30, no Estádio Beira-Rio. Com o resultado, está tudo aberto por uma vaga na final da Libertadores: quem vencer fica com a vaga e novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Diferente do comum na primeira etapa de jogos eliminatórios, as equipes proporcionaram 45 minutos movimentados, com dois gols e grandes chances para cada lado. Os visitantes começaram melhor e levaram perigo com Enner Valencia, que exigiu bastante do goleiro Fábio. Apesar da pressão, o Fluminense aproveitou bobeada de Renê e abriu o placar.

Aos nove minutos, em erro do lateral no campo de defesa, Arias roubou a bola, conduziu até a entrada da área, tocou para John Kennedy, que girou e só rolou para Cano finalizar de primeira e fazer o primeiro gol da semifinal. Placar inaugurado e muita festa da torcida no Maracanã.

Na sequência, aos 19, Keno perdeu grande oportunidade em infiltração pelo lado esquerdo, que terminou com defesa importante do goleiro Rochet. Após o lance, o Inter voltou a ter mais volume no campo ofensivo e quase empatou em erro de Felipe Melo, mas a zaga tricolor conseguiu se recuperar.

Com um a mais em campo, o Internacional pressionou na volta do intervalo e teve uma sequência de três escanteios. Logo na sequência, mandou a bola para a rede com Mercado, de cabeça, mas o gol foi anulado após checagem do árbitro de vídeo por toque na mão após a finalização.

A anulação chegou a animar a torcida do tricolor, que voltou a cantar forte no Maracanã e empurrou o time para frente, mas com dez em campo não levou perigo. Aos 18 minutos, o Inter voltou a balançar a rede e dessa vez valeu. Maurício tentou tocar para Valencia, o equatoriano não dominou e a bola sobrou para Alan Patrick virar o jogo. 2 x 1!

Atrás no placar, o Fluminense não se entregou e voltou a pressionar a defesa do time Colorado. Aos 32 minutos, German Cano apareceu para salvar novamente a equipe. Após cobrança de escanteio de Arias, pelo lado direito, Nino subiu mais que todo mundo, tocou de cabeça para Cano, que antecipou o zagueiro e finalizou bonito, no alto, para empatar o marcador. Tudo igual na semifinal!

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, Ganso (Alexsander) e Arias; Keno (Lima), Cano e John Kennedy (Guga).

Técnico: Fernando Diniz

INTERNACIONAL 2

Rochet; Mallo, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Johnny (Rômulo), Aránguiz (Alexsander), Maurício (Dalbert) e Wanderson; Alan Patrick (Lucca) e Enner Valência.

Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Cano aos 9 e Mallo aos 50 minutos do primeiro tempo. Alan Patrick aos 18 e Cano aos 32 do segundo.

Cartões amarelos: Johnny, Lucca, Alexsander.

Cartão vermelho: Samuel Xavier.

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

Renda: não divulgada

Público: 67.515 torcedores.

Estádio: Maracanã, no Rio (RJ).

*Com informações da Rádio Tupi, empresa do Grupo Diários Associados

