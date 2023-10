Abel Ferreira é denunciado pelo STJD ao reclamar de 'roubo'

Reclamação na derrota contra o Grêmio, pela 24ª rodada do Brasileiro, pode render gancho de seis jogos ao treinador português - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Abel Ferreira, do Palmeiras, foi denunciado nesta quarta-feira (4/10) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Isso ocorreu em razão de o técnico ter insinuado, na derrota por 1 x 0 para o Grêmio, que o árbitro Bruno Arleu de Araújo interferiu propositalmente no jogo, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Em caso de punição, o português pode receber gancho de até seis partidas na Série A.

Na ocasião, Abel fez um gesto com as mãos em que sinaliza roubo ao Palmeiras. Além disso, deixou o campo aos gritos de “isso é roubar, isso é roubar”. O episódio foi registrado na súmula da partida.

“Após o término do jogo, quando me dirigia ao vestiário, fui informado pelo VAR, o senhor Igor Benevenuto, que após verificar as imagens da cabine do árbitro de vídeo, identificou que o treinador do Palmeiras se dirigindo a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita, gestos com os dedos, e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial: ‘Isso é roubar! isso é roubar! isso é roubar'”, relatou o árbitro carioca no documento encaminhado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O treinador palmeirense foi enquadrado, portanto, no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Nele, está previsto suspensão de uma a seis partidas por “conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

O Palmeiras também sofreu denúncia. E caso ocorra punição para Abel, o clube precisará pagar multa de até R$ 10 mil pela infração de seu técnico. O julgamento ocorrerá na próxima terça-feira (10/10), na sede do STJD, no Rio de Janeiro.