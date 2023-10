Libertadores Feminina: futebol brasileiro defende dinastia na Colômbia

Onze conquistas de clubes brasileiros em 14 edições. Hegemônico também na Copa Libertadores da América Feminina, o país aposta em Corinthians, Internacional e Palmeiras para conquistar o quinto título consecutivo na principal competição do continente. A nova temporada do torneio começa nesta quinta-feira com sede única na Colômbia e vai até o próximo dia 16. Entre os representantes nacionais, o Palmeiras será o primeiro a entrar em campo hoje, às 15h, contra o Barcelona de Guayaquil, no estádio Pascual Guerrero, em Cali. Os canais SporTV, Bandsports anunciam a transmissão nas tevês por assinatura. O Canal GOAT exibirá os 32 jogos no YouTube.

A Libertadores Feminina é disputada por 16 clubes dos 10 países filiados à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O Brasil é o único com três times classificados. O Palmeiras participa como autal campeão. O Corinthians tem acesso como vencedor do Brasileirão do ano passado e o Internacional no papel de vice.

O torneio funciona como se fosse uma mini Copa do Mundo. Os 16 clubes estão divididos em quatro grupos. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata em jogo único. Dois estádios recebem a competição: Pascual Guerrero, em Cali, e o Metropolitano de Techo, em Bogotá. As dus cidades são separadas por 460km.

As últimas quatro edições foram conquistadas por times brasileiros. Corinthians em 2019 e em 2021, a Ferroviária em 2020 e o Palmeiras no ano passado. O Atlético Huilia da Colômbia foi o último a quebrar a dinastia verde-amarela ao superar o Santos na final disputada na Arena da Amazônia, em Manaus.

Atlético Nacional-COL, Barcelona-EQU e Internacional estreiam na Libertadores, mas essa não é a única novidade. Em meio ao protesto mundial das jogadoras por isonomia com o futebol masculino, a premiação continua subindo. A participação no evento renderá US$ 50 mil a cada time. O campeão receberá US$ 1,7 milhão contra US$ 600 mil do vice e US$ 250 mil do terceiro colocado.

O torneio marcará o fim de uma era no Corinthians. Anunciado como técnico da Seleção Brasileira no lugar da sueca Pia Sundhage, Arthur Elias deixara o cargo ao término da competição para se dedicar exclusivamente ao projeto do ouro olímpico nos Jogos de Paris-2024. O treinador é tricampeão continental, todos à frente da Bravas em 2017 (parceria com Audax) e nas versões de 2019 e 2021. Elias pode entregar o Corinthians como recodista de títulos continentais.

Chaves e agenda dos times brasileiros

Grupo A

Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Caracas e Atlético Nacional

Agenda das Palestrinas

Hoje - 17h - Palmeiras x Barcelona de Guayaquil

8/10 - 17h - Palmeiras x Caracas

11/10 - 17h - Atlético Nacional x Palmeiras



Grupo B

Independiente Santa Fé, Olimpia, Universitario e Universidad de Chile

Grupo C

Corinthians, Colo-Colo, Always Ready e Libertad

Agenda das Brabas

Amanhã - 19h30 - Corinthians x Colo-Colo

9/10 - 19h30 - Corinthians x Always Ready

12/10 - 17h - Libertad x Corinthians



Grupo D

Boca Juniors, América de Cali, Nacional e Internacional

Agenda das Gúrias

Amanhã - 17h - Nacional x Internacional

9/10 - 19h30 - América de Cali x Internacional

12/10 - 19h30 - Internacional x Boca Juniors

Ranking dos campeões

3 - São José-SP e Corinthians

2 - Santos e Ferroviária

1 - Colo-Colo, Libertad Limpeño, Audax, Atlético Huilia e Palmeiras