Gabriel Jesus elogia Diniz e revela pedido do treinador na Seleção

Centroavante ou ponta? Para Gabriel Jesus, o importante é jogar. Nesta segunda-feira, o atacante do Arsenal concedeu entrevista coletiva no primeiro dia da Seleção Brasileira em Cuiabá, e o atleta afirmou não ter preferência de posição. Além disso, ele revelou um pedido do treinador durante a Data Fifa de setembro.

"No Palmeiras, eu fazia bastante (o movimento de fora para dentro), acho que foi o clube que mais fiz, quando comecei a jogar mais centralizado. Joguei como centroavante, jogava muito solto e fazendo o "facão". Foi onde fiz mais. A primeira coisa que o Diniz falou quando vim na outra convocação foi que ele queria ver o Gabriel do Palmeiras, do City. No City joguei bastante com o Agüero, e eu que saía mais, corria mais. No Arsenal, estou bastante solto. Tendo Martinelli e Saka ali do lado, troco muito com o Martinelli. Mas lá é um jogo mais controlado, é outra parada. Mas óbvio que a gente acompanha o trabalho do Diniz no Fluminense, e não é à toa que estão na final da Libertadores", disse Jesus.

Reserva nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias, Gabriel Jesus elogiou o técnico Fernando Diniz. Segundo o atacante, o treinador tem um estilo diferente, mas de muita qualidade.

"Ali nos primeiros dias, primeiras reuniões, é algo novo. Muito novo. Não tinha visto. Joguei contra o Diniz quando ele estava no Audax, não era tanto assim, mas a gente já via uma qualidade, algo do treinador ali no time, de sair jogando do goleiro. No dia a dia, você vê a qualidade, onde ele enxerga certos pontos do campo, alguns jogadores em certos pontos do campo. Foi um choque, porém muito positivo", analisou.

