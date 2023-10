Brasília Basquete oficializa volta do armador Deryk Ramos

O mistério finalmente acabou. O Brasília Basquete anunciou nesta terça-feira (10/10) o primeiro reforço para a temporada 2023/2024 do Novo Basquete Brasil (NBB). Se trata de Deryk Ramos, que volta após seis anos à capital federal, onde voltará a vestir a camisa 9.



O armador de 29 anos teve uma passagem bem lembrada pela cidade. De 2015 a 2017 defendeu o Time de Lobos ainda nomeado como UniCeub. Na ocasião, fez parte da última campanha de ida da antiga equipe aos playoffs. Além disso, o jogador fez parte da campanha vencedora da Liga Sul-Americana de 2015, ao vencer o San Martín de Corrientes, da Argentina, na decisão.

Foi no Distrito Federal onde o atleta teve a maior média de pontos no NBB, com 14,8 unidades por jogo na primeira temporada na cidade. A terceira marca histórica foi no ano seguinte: 10,8 pontos por partida. Em seguida, o gaúcho teve passagens vencedoras por Paulistano e Flamengo, sendo campeão brasileiro em ambos times. Logo jogou por Pinheiros — com direito a game winner na prorrogação diante do Brasília, em pleno Ginásio Nilson Nelson, pela temporada regular 2021/2022 — e pelo time da cidade natal, o Caxias.

A equipe ainda anunciou que fará duas apresentações por dia, em série iniciada com o primeiro nome em questão. Com isso, Deryk estará à disposição do técnico Dedé Barbosa na estreia da equipe celeste no NBB, no próximo dia 21. A equipe da capital federal recebe o Corinthians no Nilson Nelson, às 16h.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Messi pode ficar sem jogar por até quatro meses; entenda

Messi pode ficar sem jogar por até quatro meses; entenda Esportes Corinthians goleia Always Ready e encaminha vaga na Libertadores Feminina

Corinthians goleia Always Ready e encaminha vaga na Libertadores Feminina Esportes Dorival Júnior aprova chegada de Tite ao Flamengo: ‘É o melhor do país’

Dorival Júnior aprova chegada de Tite ao Flamengo: ‘É o melhor do país’ Esportes Com grupo ainda incompleto, Seleção faz trabalho na academia

Com grupo ainda incompleto, Seleção faz trabalho na academia Esportes Uefa escolhe Ilhas Britânicas como sedes da Eurocopa de 2028

Uefa escolhe Ilhas Britânicas como sedes da Eurocopa de 2028 Esportes Abel Ferreira é suspenso por dois jogos do Brasileirão pelo STJD