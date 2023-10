Candangão: time que revelou Lúcio, Planaltina volta à elite após 25 anos

Rebaixado em 1998, o Planaltina retorna à primeira divisão sob o comando de técnico uruguaio e com defesa sólida: um gol sofrido até as semifinais - (crédito: Divulgação/Planaltina EC) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O Planaltina é o primeiro time promovido à Série A do Campeonato do Distrito Federal. Na manhã deste domingo, o clube quebrou tabu de 25 anos e voltará a figurar na elite em 2024. A última participação havia sido em 1998. O time rubro-negro arrancou empate por 1 x 1 com o Luziânia, no Estádio Municipal, em Planaltina de Goiás, e fez prevalecer o regulamento. O Galo, mascote do clube, foi o primeiro time da carreira do zagueiro Lúcio. O campeão mundial na Copa de 2002 com a Seleção Brasileira defendeu o clube de 1995 a 1997 nas divisões de base. O Planaltina caiu a para segunda divisão em 1998 e retorna em 2024.

O Planaltina havia vencido a primeira partida no Estádio Serra do Lago, em Luziânia, e tinha a vantagem do empate. Obrigado a vencer, o Luziânia abriu o placar fora de casa com Lucão aos 10 minutos do primeiro tempo e forçava a disputa por pênaltis. No entanto, Wesley Ceifador igualou o placar aos dois da etapa final e os anfitriões administraram o triunfo por 2 x 1 no placar agregado. O time retorna à primeira divisão sob o comando de um técnico importado. O uruguaio Hugo Pilo decretou o feito. A meta no ano que vem é quebrar a barreira do quarto lugar. Essa foi a melhor campanha do time entre os grandes nas edições de 1991, 1993, 1995 e 1997.

Classificado para a elite, o Planaltina decidirá o título em jogo único no próximo fim de semana contra Ceilandense ou Brazlândia. Mandante neste domingo, às 17h, no Serejão, o Ceilandense pode até perder por dois gols de diferença para confirmar o acesso.

Autor do gol de empate neste domingo, o atacante Wesley Ceifador se emocionou depois da partida. "Não sei nem o que falar. Merecemos muito isso. O gol foi do elenco. Estou aqui desde 2019 e só agora sou notado. Não fui que tirei o time da segunda divisão, foi o grupo. Só tenho a agradecer a Deus. Não importa se seu sou artilheiro do campeonato, o mais importante é que nós estamos de volta", celebrou.

O zagueiro Tonhão foi mais comedido. "Chegamos aqui com cabeça fria, foco no acesso". Substituído no intervalo, Léo Lopes fez a diferença no primeiro confronto. "Isso é fruto do nosso trabalho. Saí na primeira etapa por opção do treinador, mas o trabalho foi ótimo. Fiz o primeiro gol das semifinais em Luziânia e estamos na primeira divisão", comemorou o atacante do Planaltina.

Eliminado, o Luziânia deixará o Entorno fora da elite do Candangão pela segunda temporada consecutiva em 2024. O time alviceleste era a esperança das cidades goianas e mineiras próximas do Distrito Federal. Representantes como Formosa e Unaí com passagem recente pela primeira divisão também estão fora do torneio.

FICHA TÉCNICA

PLANALTINA 1

Vagne Hugo; Maranhão, Iarley (Índio), Tonhão e Rivaldo; Juninho Arinos, Alê (Álvaro) e Matheus (Luquinhas); Wesley Ceifador, Léo Lopes (Ícaro) e João Victor (Denilson)

Técnico: Hugo Pilo

LUZIÂNIA 1

Vynícios; Montanha (Alisson Pupu), Perivaldo, Badhuga e Lúcio; Clayton, Dadinho, Rodrigo Menezes e Goduxo (Romário); Titico (Mirandinha) e Lucão (Ferrugem)

Técnico: Sebastião Rocha

Gols: Lucão, aos aos 10 minutos do primeiro tempo; Wesley Ceifados, aos 2 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Léo Lopes, Alê, Tonhão, Vagne Hugo e Índio (Planaltina); Titico, Rodrigo Menezes, Goduxo e Sebastião Rocha (Luziânia)

Cartão vermelho: Sebastião Rocha (Luziânia)

Público: 222

Renda: R$ 1.855,00

Árbitro: Rodrigo Raposo