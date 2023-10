Libertadores Feminina: Palmeiras encara Atlético Nacional na semifinal

O Palmeiras jogará a semifinal da Copa Libertadores da América Feminina nesta terça-feira (17/10) às 21h30 contra o Atlético Nacional, no estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, na Colômbia. O sobrevivente no confronto enfrentará o vencedor da partida entre Corinthians e Internacional. A definição do adversário será nesta quarta-feira (18)/10.

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras reencontrará o Atlético Nacional. Os times iniciaram a competição no Grupo A e tiveram um confronto na última rodada da fase primeira fase. As palestrinas venceram por 4 x 3. A partida teve a expulsão da jogadora Yunaira López do Atlético Nacional. O time colombiano foi o único a marcar gols contra o time paulista nesta edição do campeonato continental.

O Palmeiras segue invicto na competição com três vitórias na fase de grupos contra o Barcelona de Guayaquil por 5 x 0, o Caracas (6 x 0) e o Atlético Nacional (4 x 3). Nas quartas de final, a equipe alviverde sukperou o Olimpia (6 x 0). A atacante Bia Zanerato é a vice-artilheira da competição com cinco gols.

A campanha do Atlético Nacional começou invicta na fase de grupos com duas vitórias contra o Caracas por 3 a 0 e o Barcelona de Guayaquil (3 x 2). O único revés do time na competição aconteceu na fase de grupos para o atual adversário, o Palmeiras. Classificado para as quartas de final, o time passou por 2 x 1 contra o Universidad de Chile e alcançou a semifinal. A goleadora da equipe colombiana é a Manuela González com três gols.

Em entrevvista à Gazeta Esportiva, a atacante Amanda Gutierres falou sobre a determinação do Palmeiras para defender o título e conquistar o bicampeonato. "Estamos todas muito felizes, empolgadas e focadas. Queremos deixar as comemorações para o final, pois agora nosso foco é seguir nesse caminho e ir em busca do bicampeonato. Seguimos trabalhando e determinadas, queremos muito e vamos fazer de tudo para levar essa Copa Libertadores para casa".

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS

Amanda; Bruna Calderan, Poliana e Flávia Mota, Katrine; Andressinha, Duda Santos e Camilinha; Amanda Gutierres, Bia Zaneratto e Laís Estevam. Técnico: Ricardo Belli.

ATLÉTICO NACIONAL-COL

Vanessa Córdoba; Katherine Osorio, Yerenis de León, Ángela Barón, Laura Aguirre Montoya; Joselyn Espinales, Daniela Montoya, Yoreli Rincón; Yerleidiz Quejada, Sara Córdoba, Karina Valencia.

Técnico: Jorge Barreneche

Horário: 21h30

Local: Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá (Colômbia)

Quem transmite: Sportv, Bandsports (TV fechada), canais Goat e “Nosso Palestra” no Youtube e o serviço de streaming Pluto TV

*Ana Luísa França, especial para o Correio