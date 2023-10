Ceilandense x Planaltina: Defelê receberá final da Série B do Candangão

A final em jogo único da Série B do Campeonato do Distrito federal entre Ceilandense e Planaltina está confirmada para domingo, às 10h, no Estádio Defelê, como indicava a matéria de ontem do Correio Braziliense. O martelo foi batido nesta segunda-feira pela Federação de Futebol do Distrito Federal.

Não haverá cobrança de ingresso. O acesso à arena localizada na Vila Planalto será a doação de um quilo de alimento não-perecível. Em abril, a decisão da primeira divisão foi no mesmo palco entre Real Brasília e Brasiliense.

Os finalistas estão invictos. O Ceilandense disputou sete jogos, venceu quatro e empatou três. A campanha do Planaltina é melhor com seis vitórias e apenas uma igualdade. Os dois times sofreram apenas um gol na competição inteira.

O Ceilandense avançou para a decisão depois de eliminar o Planaltina por 3 x 0 no placar agregado da semifinal. Venceu no Estádio Chapadinha e empatou sem gols, no Serejão, em Taguatinga. Se ganhar, igualará Brasília, Brazlândia, Formosa, Sobradinho, Real Brasília e Capital em número de conquistas do torneio.

O Planaltina sofreu um pouquinho. Venceu o Luziânia no Serra do Lago por 1 x 0, começou perdendo no último domingo, mas empatou a partida e se classificou por 2 x 1 no agregado.

O Ceilandense busca o bicampeonato da segunda divisão. O Planaltina quer a taça inédita.