Gatinho "vidente" prevê vencedor de Vasco x Fortaleza pelo Brasileirão

Nesta terça-feira (17/10), ocorre o último dia da Data Fifa de outubro e, com isso, as atenções se voltam amanhã para a retomada do Campeonato Brasileiro e as previsões do gatinho vidente Milu para os vencedores da 27ª rodada.

Depois de cravar Fluminense e Boca Juniors como finalistas da Copa Libertadores e prever o São Paulo como campeão da Copa do Brasil, o felino futebolista arriscou o resultado do próximos jogo do Brasileirão Vasco X Fortaleza, que ocorre na quarta-feira (18).

Milu definiu que a partida entre Vasco e Fortaleza terminará com uma vitória do Vasco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

As previsões do gatinho são feitas bem simples. O tutor dele, Natan Antônio Pinheiro, de 29 anos, coloca vários potinhos no chão com ração e, em cada uma delas, há um escudo de time diferente. Milu é quem escolhe para qual deles quer ir e conseguiu cravar os resultados das partidas finais da competição.

Outras previsões

Outro vídeo mais recentes publicado no TikTok do tutor de Milu também fala sobre o Vasco e a possível queda do time para a série B. Segundo o gatinho vidente, o Vasco não cairá.

Nas imagens é possível ver que ele faz todo o percurso até as tigelas de comida em direção ao sim, que significa que o time iria cair, mas muda a trajetória ao final, comendo a ração não e, assim, prevendo que o time não cairá.