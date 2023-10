Libertadores: gato "vidente" viraliza ao acertar resultados das semis

Gatinho vidente. É assim que o pequeno Milu está sendo chamado nas redes sociais após cravar Fluminense e Boca Juniors como os vencedores das semi-finais da Copa Libertadores. Ele também já havia previsto o São Paulo como campeão da Copa do Brasil e o Fortaleza, na final da Copa Sul-Americana.

As previsões do gatinho são feitas bem simples. O tutor dele, Natan Antônio Pinheiro, de 29 anos, coloca vários potinhos no chão com ração e, em cada uma delas, há um escudo de time diferente. Milu é quem escolhe para qual deles quer ir e conseguiu cravar os resultados das partidas finais da competição.

Apesar de ter errado em um dos vídeo dos jogos de ida, em que disse que o Fluminense venceria a ida contra o Internacional e o jogo terminou em 2x2, e que o Boca venceria o Palmeiras na ida, jogo que terminou 0x0, o gatinho Milu já estava prevendo os finalistas.

Nas partidas de volta, escolheu o Fluminense e o Boca para vencer os jogos novamente e ambos saíram vencedores nas partidas. Agora, ele se prepara para definir o vencedor do confronto na final.

"Milu está “certeiro”. Na semana da final ele vai fazer a previsão. Vou postar na quarta-feira antes da decisão [1º de novembro], disse Natan em entrevista ao ge.

Outros acertos

A fama de gato vidente não surgiu apenas com os jogos da Libertadores. Milu também já tinha previsto a vitória do São Paulo, na Copa do Brasil, e do Fortaleza na Copa Sul-Americana.

O gatinho também fez previsões sobre o BBB 23, acertando quais participantes voltariam na dinâmica da repescagem.

Agora, ele está se aventurando nas previsões do Campeonato Brasileiro, tentando prever o campeão. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (6/10), Milu escolheu o Bragantino como o futuro campeão, com a possibilidade de escolher entre os quatro times do G-4.